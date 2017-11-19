Эколог о проблеме глобального потепления: Это не миф!

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Ученые вынесли человечеству «второе предупреждение».

Глобальное потепление представляет главную угрозу существованию жизни на Земле. К такому выводу пришли более 15 тысяч ученых из 184 стран мира. Они вынесли «Второе предупреждение человечеству». «Первое предупреждение» было опубликовано в 1992 году. Тогда под ним подписались 1700 ученых. Они обратили снимание на разрушение биосферы планеты, вызванное антропогенным воздействием. За четверть века ситуация, по их мнению, лишь усугубилась. Средние температуры на планете выросли на полградуса, а выбросы углекислого газа - на 62% . Также сократилась площадь лесов и доступность пресной воды, на 1/3 уменьшилась популяция млекопитающих, рептилий и рыб, а население Земли выросло на 2 миллиарда. Правда, в качестве утешения ученые отметили уменьшение размеров озоновой дыры. Проблема глобального потепления – не миф, рассказал в эфире радио Sputnik главный редактор портала "Эколайф" Александр Самсонов.

«Глобальное потепление - это вызов нашему методу измерения, потому что квоты – это, в основном, вопрос измерения. Сейчас на уровне ООН уже разрабатывают систему блокчейна для квот, так как мы не можем достаточно корректно измерять. Это и вызов нашему пониманию. Идут споры, что движет глобальным климатом. Это не миф, потому что на Марсе есть ледниковый эффект, а на Венере - победа парникового эффекта с температурой на поверхности 500 градусов. А Земля находится как раз посередине. Здесь возникают такие вопросы: из-за чего сдвинулось равновесие на Марсе в лёд, а на Венере - в сторону парника. Какой механизм повлиял? Сегодня возникают такие идеи - Илон Маск предлагает создать на Марсе кислородную атмосферу, а квантовый физик Фримен Дайсон предлагает добавить 3 миллиметра почвы по всей планете и резервуар углерода будет создан, и мы сможем лишний этот углерод поглотить. Фактически вопрос ставится о том, как это сделать, как не навредить и в тоже время решить проблему. Приложение для инженерных процессов уже есть на Земле. Есть 5 океанов планеты, и в каждом из них создались в середине пятна, которые размером почти с континент. Это пятна мусора. Из них потихоньку формируются гигантские мёртвые зоны океана, которые совсем лишены жизни. Сейчас уже есть технологии, которые позволяют как бы гребёнкой, с плечом 100 километров, причёсывать океан, собирать этот мусор. Это и есть гигантские технологии. Это прообраз тех технологий, которые в какой-то момент нам понадобятся, и мы должны будем изобрести. С этим мы и входим в новый век. Необходимо создать правильное условие компромиссов для решения назревших проблем. Когда мы выходим за пределы биологических биосферных систем, когда возникает вымирание видов насекомых, чуть ли не на 70%, которые опыляют всё живое. Что с этим делать? Мы должны найти какие-то механизмы, чтобы остановить этот процесс вымирания», - рассказал эколог.

Источник: https://ria.ru/radio/