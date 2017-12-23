На главной площади столицы ДНР состоялось праздничное открытие Новогодней елки

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На главной площади столицы Республики состоялось праздничное открытие самой большой Новогодней елки страны. Его сопровождают новогодняя ярмарка и яркий, незабываемый концерт. Об этом сообщает корреспондент официального сайта Донецкой Народной Республики.

С новогодними поздравлениями к гражданам обратился заместитель Председателя Совета Министров, руководитель Управления внутренней и внешней политики Администрации Главы ДНР Дмитрий Трапезников.

«Вот уже четвертый год подряд мы открываем главную елку Республики, и это стало доброй традицией. Несмотря на войну и агрессию Украины, наша Республика живет полноценной жизнью. Мы выстраиваем собственную государственность, мы отмечаем праздники. Желаю всем вам, чтобы новый год был лучше уходящего, чтобы в каждой семье были мир и благополучие. С наступающим Новым годом!», — сказал он.

Свои новогодние пожелания жителям столицы ДНР выразил и.о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин: «Город-герой Донецк! Я желаю вам, чтобы на нашей земле воцарился мир! С праздником! Процветания нашему городу и Донецкой Народной Республике!»

Фото © Официальный сайт ДНР

Источник: Официальный сайт ДНР