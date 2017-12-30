"Посмотрите, он обдолбанный", - девушка-заложница показала бандита с бомбой, захватившего почту в Харькове

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В Сети появились кадры злоумышленника с бомбой, который угрожает заложникам подорвать себя.

Как сообщает "Российский Диалог", одна из девушек, которая была в заложниках у бандита в отделении "Укрпошты", выложила в Интернет видеозапись, на которой можно увидеть захватчика с бомбой.

На видео слышно, что злоумышленник показывает заложникам бомбу, говорит о ее составляющих и демонстрирует педаль, которая, по его словам, может подорвать его вместе со всеми остальными людьми. Девушка подчеркивает - мужчина явно не в себе, и уверяет, что неизвестный пытается выдать себя за опытного бандита, что удается ему с трудом. Также она не исключила, что мужчина накачан алкоголем либо наркотиками.

Отметим, ранее стало известно, что в результате переговоров сотрудников Нацполиции со злоумышленником, последний согласился выпустить 3 женщин и 2 детей 11 и 13 лет. Тогда же сообщалось, что он так и не предъявил своих требований представителям силовых структур.

Источник: https://www.rusdialog.ru/news/131504_1514660025