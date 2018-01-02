В США возвращаются к более реалистичной оценке отношений с Россией

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Президент США Дональд Трамп заявил, что "российское расследование" выставляет США в неприглядном свете. Эксперт Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы начали уставать от бесконечной кампании по муссированию слухов и фейков.

Президент США Дональд Трамп в интервью New York Times выразил мнение, что расследование так называемого российского вмешательства в американские выборы в 2016 году и якобы имевшего место сговора его команды с Россией выставляет Соединенные Штаты в неприглядном свете. При этом, как уточняет издание, в ходе интервью он 16 раз подчеркнул, что расследование не обнаружило "никакого сговора".

В настоящее время расследование по делу проводит специальный прокурор Роберт Мюллер. Параллельно свои расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.

Трамп также выразил надежду, что спецпрокурор будет "честно обращаться" с ним, имея в виду непредвзятость расследования.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, в Кремле называли их "абсолютно голословными". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 29 декабря, сказал журналистам, что расследование – внутреннее дело США, но в данном случае это наносит урон отношениям с Россией.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американское общество постепенно начинает возвращаться к более реалистичной оценке ситуации в отношениях между США и Россией.

"Кампания по дискредитации президента Дональда Трампа в США выдыхается в силу многих обстоятельств. Все аргументы, которые были представлены его оппонентами относительно "русского вмешательства", а также попытки представить Трампа как "агента Кремля", были маловнятными и маловразумительными. Все это не подтверждается конкретными фактами, а зачастую – это прямое искажение фактов, и об этом убедительно свидетельствует разбирательство, в том числе с людьми из окружения Трампа. И хотя процесс еще не затух, спецпрокурор ведет расследование, но, тем не менее, понятно, что чем дальше, тем это разбирательство больше дискредитирует не столько Трампа, который уже устал отвечать на голословные обвинения, сколько американские СМИ. К слову, New York Times начинает занимать все более сдержанную позицию. И это свидетельствует о том, что американское общество начинает уставать от этого беспрерывного муссирования слухов и прямых фейков, и начинает возвращаться к более реалистичной оценке ситуации в отношениях между США и Россией", – сказал Александр Кубышкин.

Источник: https://ria.ru/radio/