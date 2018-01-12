Шоу-бизнес: их нравы...

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Рики Мартин и его бойфренд с армянскими корнями Джван Йосеф официально поженились.

«Я стал мужем. Через пару месяцев мы собираемся закатить большую вечеринку. Я сообщу вам», — рассказал популярный пуэрто-риканский певец в интервью американскому изданию «E! News».

О романе Рики Мартина и Джвана Йосефа стало известно весной 2016 года, когда они вместе появились на гала-вечере amfAR Inspiration Gala в Сан-Паулу.

Джван Йосеф — шведский художник, который специализируется в пластическом искусстве. Избранник Рики Маритна родился в 1984 году в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. Мать Джвана – армянка, а отец курд. Его семья эмигрировала в Швецию в начале 2000-ых годов.

Источник: https://rusarminfo.ru/2018/01/11/riki-martin-i-ego-armyanskij-izbrannik-oficialno-pozhenilis/