Украина – Казахстану: Друзья не решают проблемы за спиной

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Временный поверенный в делах Украины в Казахстане сделал заявление в связи с комментарием представителя Казахстана при ООН, передает NUR.KZ.

Ранее представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров в комментарии для ТАСС пояснил, что в случае выбора другого места переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, Казахстан готов провести переговоры в Астане.

«Вынужден напомнить нашим казахстанским партнерам, что Украина является основателем и полноправным членом ООН. Украина - субъект, а не объект международных отношений.

Поэтому, мы будем самостоятельно решать с нашими друзьями со стран развитой демократии, где и как нам проводить миротворческие переговоры для урегулирования российско-украинского конфликта; в каком формате и когда вводить миротворцев на нашу суверенную территорию.

Если Казахстан хочет помочь Украине, посоветуйтесь сначала с Украиной. Друзья не решают проблемы за спиной. Кстати, #CrimeaIsUkraine», - написал в Facebook временный поверенный Володимир Джиджора.

Источник: https://www.nur.kz/1712892-ukraina-kazahstanu-druza-ne-resaut-problemy-za-spinoj.html?utm_source=mailfire&utm_medium=email&utm_campaign=mailed