Американист: желание Трампа вести диалог с Россией ограничено "стопором"

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Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на построение диалога с РФ. В эфире радио Sputnik американист Григорий Ярыгин расценил эти слова как определенный сигнал.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он надеется на построение диалога с РФ, полностью совпадает с позицией, обозначенной президентом Владимиром Путиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это полностью корреспондируется с той позицией, которую неоднократно обозначал президент России Владимир Путин", – сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп, прибывший в Конгресс-центр в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, проходя мимо ожидавшей его прессы и отвечая на вопрос, сказал, что надеется на выстраивание диалога с Россией.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к нормализации отношений с Вашингтоном, однако внутриполитическая ситуация в США не успокаивается, все время разыгрывается "российская карта".

В эфире радио Sputnik доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин отметил, что Трамп в очередной раз демонстрирует свою готовность вести диалог с Россией, но его позиция существенно ограничена существующим правовым полем в США.

"Президент утратил возможности в проведении свободной внешней политики, потому что его действия ограничены конгрессом, он не может активно ему противостоять. Даже когда президент США или президент России декларируют намерения вести диалог, поступательно исправлять отношения между нашими странами, есть стопор с американской стороны в виде конгресса и той политики, которую там проводят. А эта политика, как можно ожидать, будет только усугубляться в связи с предстоящими перевыборами в конгресс в этом году. Их риторика не поменяется, Трампа они будут с удовольствием критиковать, стараясь извлечь из этого максимальную выгоду в борьбе за места в конгрессе. В то время как президент, наоборот, постоянно делает сигналы России о том, что он готов выстраивать с нами отношения. Может быть, сейчас этот сигнал говорит нам о том, что санкционная политика развернется в феврале в своем новом виде, но президент намерен предотвращать эскалацию этой санкционной политики, он не будет содействовать ухудшению отношений между нашими странами", – сказал Григорий Ярыгин.

Источник: https://ria.ru/radio/