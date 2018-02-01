Запрет имени Андрей техническая акция, связанная с правописанием этого имени

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В Исландии запретили имя Андрей. Госкомитет по личным именам отклонил запрос на включение имени в специальный национальный реестр. Окончание в написании Andrej не соответствует правилам исландского языка. По нормам исландского языка следует писать Andrei или Andrey. В таком виде имя может попасть в реестр, уточнили в Комитете.

В Исландии уделяют особое внимание сохранению чистоты языка, имена для новорожденных разрешается брать только из указанных в реестре. Исключение делается, когда дети родились в Исландии, но родители не являются гражданами страны. Страна с населением маленького московского района уделяет внимание чистоте своего языка, рассказал в эфире радио Sputnikзаведующий сектором отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук Константин Воронов.

«Исландский язык – древненорвежский, исландцы сели на свои ладьи и уехали от централизации королевской власти в Норвегии на Запад. Не надо воспринимать эту увлекательную историю как русофобскую акцию, направленную на ущемление греческих имен, в частности популярного российского имени Андрей. Это техническая акция, связанная с правописанием этого имени в исландский традиции. Разнородных названий Андрея, как Андрес, Андре, Андэ, Андреан, полно в исландском списке, в котором более 3600 мужских и женских имен. Это пример борьбы за чистоту языка. У нас приходят в ЗАГС и регистрируют очень странные имена. Маленькая страна с населением 335 тысяч человек, как маленький московский район, уделяет внимание частоте своего языка. Исландия – островное государство, в отличие от скандинавских братьев и соседей они больше изолированы, пытаются оградить язык административным путем», – считает эксперт.

В России ситуация с имена не дошла до полного идиотизма, рассказала в эфире радио Sputnikсоциолог, кандидат философских наук, генеральный директор социологической компании «Башкирова и партнеры» Елена Башкирова.

«В России на юридическом уровне имена не регулируются. У нас многонациональное государство, около 130 народностей, еще больше языков. Чтобы что-то запрещать, нужно иметь виртуальный список имен, которые разрешены. Представьте, сколько миллионов имен туда нужно будет внести. У родителей работает выпендреж. Дети не влияют на процесс, они не всегда хотят, чтобы их так называли, часто переназываются. Родители реализуют амбиции быть не похожими на других. Сейчас новая тенденция – молодые родители стали очень серьезно относиться к имени ребенка. Ориентируются на силу имен, знают значение. Считается, не стоит называть ребенка в честь умерших родственников, в честь людей, у которых была тяжелая жизнь. Это суеверия. До полного идиотизма ситуация с именами в России не дошла. В Америке придумывают имена, которые не существуют. Родители должны думать о будущем ребенке», – считает эксперт.