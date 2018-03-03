Дания отреагировала на заявление Владимира Путина о новом оружии РФ

/В мире/

Слова президента РФ Владимира Путина о создании новых видов вооружения доказывают, что Россия не станет отступать от собственных интересов, даже если что-то идет с ними вразрез. Такие мнение выразила спикер Народной партии Дании Марие Крауп в своем интервью для газеты Berlingske.

Как стало известно, политик заявила, что Запад больше всего сейчас желал бы увидеть Россию такой, какой она была в 90-е годы — «старым пьяницей, загнанным в угол ринга». Однако, считает Краруп, это осталось далеко в прошлом.

Чиновница считает, что воссоединение Крыма наглядно показало всем недоброжелателям России, что страна не намерена отступать, когда что-то противоречит ее интересам. Кроме того, Крауп уверена, что заявление российского лидера относительно нового оружия не стоит воспринимать как признак экспансивной стратегии. Напротив, отмечает политик, в настоящий момент Москва намерена твердо стоять на защите интересов собственной страны.

Источник: https://inforeactor.ru/137496-daniya-otreagirovala-na-zayavlenie-vladimira-putina-o-novom-oruzhii-rf