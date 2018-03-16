На Украине рассказали, почему не смогли перебросить войска в Крым в 2014 году

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В начале 2014 года украинские власти начали перебрасывать войска в Крым, однако позже «кто-то дал команду их вернуть» в места постоянной дислокации, заявил бывший начальник Генштаба и командующий ВСУ генерал-полковник Владимир Замана.

По его словам, к переброске на полуостров готовились «четыре батальонные тактические группы аэромобильных войск и ВДВ, а также полки спецназа уже были подготовлены для этих действий».

«А разведывательная рота 25-й бригады ВДВ с 26 января 2014 года заблаговременно была передислоцирована в Крым», — рассказал он изданию «Гордон». При этом, по словам экс-главы Генштаба, на полуостров вылетели самолёты и вертолёты с украинскими военными, но «кто-то дал команду их вернуть». «Кто-то дал команду вернуть самолёты с десантом, когда они уже находились в воздухе, и не допустить их до выполнения задач в Крыму», — сказал Замана. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов в ходе допроса в суде Киева по делу против экс-президента Украины Виктора Януковича объяснил, почему Киев не стал проводить силовую операцию в Крыму в 2014 году. Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Источник: https://russian.rt.com/ussr/news/492708-ukraina-krym-voiska?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=russian.rt.com&utm_term=1259974&utm_content=1