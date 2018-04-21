McDonalds ищут замену сое в комбикормах для птицы

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Компания McDonalds проводит серию исследований, целью которых является оценить потенциал по возможному сокращению объемов использования соевого шрота в комбикормах для птицы.

Международная сеть быстрого питания сообщила, что сократить зависимость ее животноводческого дивизиона от сои ее побуждает не стремление достичь лучшей экономической эффективности, а борьба за экологию.

Как заявили представители компании, McDonalds, как и многие другие игроки на международном рынке продовольствия, сегодня сильно обеспокоена сообщениями о вырубке тропических лесов в странах Южной Америки. Предполагается, что конечной целью этих процессов является освобождение площадей под выращивание кормовых культур, и чаще всего именно сои.

С целью защиты природы, компания запустила несколько проектов, направленных на оценку эффективности использования муки из насекомых, а также биомассы, полученной из водорослей в качестве альтернативы соевому шроту в комбикормах для птицы.

К 2020 году компания должна разработать систему, благодаря которой вероятность использования сои из регионов, где происходит вырубка тропических лесов, будет полностью исключена, информирует ptichki.net.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/world-news/17972-McDonalds-ishhut-zamenu-soe-v-kombikormah-dlja-pticy