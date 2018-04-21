Большой десантный корабль «Минск»по окончании делового захода покинул порт Лиссабон

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Большой десантный корабль «Минск» Балтийского флота, выполняющий плановые задачи дальнего похода, завершил программу делового захода в Португальский порт Лиссабон.

В настоящее время БДК «Минск» вышел в море для совершения перехода к месту постоянной дислокации – в порт Балтийск в Калининградской области.

В ходе пребывания корабля в иностранном порту БДК «Минск» посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Португальской Республике Олег Белоус, состоялись протокольные визиты командования корабля к мэру Лиссабона и представителю командующего оперативными силами ВМС Португалии.

В ходе трехдневного захода экипаж корабля посетил с пешими и автобусными экскурсиями достопримечательности и исторические места Лиссабона.

БДК «Минск» вышел в дальний поход из Балтийска 4 октября 2017 года. Экипаж корабля выполнял задачи по предназначению в Средиземноморье, где входил в состав постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России.

Источник: пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту