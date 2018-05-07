Беглый российский бизнесмен Капчук: британские пограничники потребовали вылететь в Лондон

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Беглый российский бизнесмен Сергей Капчук, на которого охотятся западные спецслужбы, заявил, что в Хорватии у него конфисковали паспорт и без объяснения причин потребовали вылететь в Британию.

"Я нахожусь в Хорватии. Сегодня утром при въезде в Хорватию британские пограничники конфисковали у меня паспорт, без объяснения причин потребовали вылететь в Лондон. Выдали для этого мне временный документ. Я сейчас нахожусь по дороге в Загреб. Повторная проверка документов, не знаю, чем она закончится", — сказал Капчук. Он отметил, что едет в российское посольство в Загребе, а не в британское. "Прорвемся", — сказал Сергей.

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-05-07/beglyy-rossiyskiy-biznesmen-kapchuk-britanskie-pogranichniki-potrebovali-vyletet