Bloomberg опубликовало карту с «ничьим» Крымом

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Агентство Bloomberg опубликовало карту мира, на которой не обозначена территориальная принадлежность Крыма.

Инфографика иллюстрирует материал о выборах в развивающихся странах с рыночной экономикой. Украина отмечена желтым цветом, а Россия — темно-серым. При этом полуостров закрашен светло-серым цветом.

На Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с Крымом, который Киев продолжает считать своей территорией. Так, ранее телеканал СТБ показал в эфире программы "Холостяк" карту страны без полуострова. Позднее СТБ признал "ошибку", возложив ответственность на режиссера монтажа проекта.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России. Об этом сообщает Рамблер.

Источник: https://news.rambler.ru/world/40158420/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink