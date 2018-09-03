Артиллеристы Балтийского флота отрабатывают огонь по внезапно появляющемуся противнику Артиллеристы Балтийского флота отрабатывают огонь по внезапно появляющемуся противнику

/В России/

Учения с применением новых временных нормативов при отработке действий по смене огневых позиций проходят в рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии армейского корпуса Балтийского флота в Калининградской области. Огневые задачи при стрельбе выполняются по внезапно появляющемуся условному противнику, при его попытке перейти в контратаку и прорвать оборону на одном из полигонов на востоке Калининградской области.

К выполнению боевых стрельб привлечено более 300 военнослужащих и порядка 100 единиц вооружения и специальной военной техники, в том числе самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», минометы «Поднос», реактивные системы залпового огня «Град» и крупнокалиберные пушки «Гиацинт».

В ходе выполнения огневых задач по поражению мишеней условного противника на дальностях от пятисот до двух тысяч метров прямой наводкой и с закрытых огневых позиций артиллерийскими подразделениями применяются различные боеприпасы, в том числе высокоточные.

При проведении стрельб активно применяются комплексы управления и связи «Стрелец» и беспилотные летательные аппараты.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту