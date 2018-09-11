/В России/

Истребители Балтийского флота перехватили самолеты противника

В рамках летно-тактического учения авиабазы морской авиации Балтийского флота пилоты новейших истребителей Су-27 отработали задачи по организации и проведению воздушного боя на средних и малых высотах. При выполнении полетов в ходе воздушного боя летчики, в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы, поочередно решали задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника.

В завершении выполнения эпизода экипажи провели воздушную разведку местности с целью выявления и средств противовоздушной обороны условного противника и провели тренировку по принуждению условного самолета-нарушителя воздушной границы на аэродром. Отдельным полетным заданием для каждого пилота стало выполнение фигур высшего пилотажа на различных высотах.

В общей сложности, в мероприятии боевой подготовки было задействовано два звена истребительной эскадрильи авиабазы морской авиации флота.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Просмотров: 66 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

«Искандер-М» уничтожили цели в составе разведывательно-ударного контура

Десант российской военной базы в Абхазии поддержал морскую пехоту в бою

В зенитно-ракетные подразделения мотострелкового соединения поступили новейшие ЗРС «Тор-М2»

В Армении механики-водители на БМП-2 прошли экстремальный курс вождения

В Армении артиллеристы цели противника