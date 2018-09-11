Истребители Балтийского флота перехватили самолеты противника

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В рамках летно-тактического учения авиабазы морской авиации Балтийского флота пилоты новейших истребителей Су-27 отработали задачи по организации и проведению воздушного боя на средних и малых высотах. При выполнении полетов в ходе воздушного боя летчики, в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы, поочередно решали задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника.

В завершении выполнения эпизода экипажи провели воздушную разведку местности с целью выявления и средств противовоздушной обороны условного противника и провели тренировку по принуждению условного самолета-нарушителя воздушной границы на аэродром. Отдельным полетным заданием для каждого пилота стало выполнение фигур высшего пилотажа на различных высотах.

В общей сложности, в мероприятии боевой подготовки было задействовано два звена истребительной эскадрильи авиабазы морской авиации флота.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту