Корабельные группы Балтийского флота вышли в морские полигоны для выполнения учебно-боевых задач
Корабельные тральные группы в составе базовых и рейдовых тральщиков отработают элементы противоминного обеспечения при выводе сил флота из базы. Экипажи тральщиков также выполнят учебно-боевые упражнения по контрольно-разведывательному поиску мин.
Корабельные поисково-ударные и корабельные ударные группы в составе корветов, малых ракетных и противолодочных кораблей проведут комплекс учений по противолодочному обеспечению развертывания основных сил флота, нанесению условных ракетных ударов по кораблям «противника». В ходе данных плановых мероприятий боевой подготовки экипажами кораблей будут отрабатываться задачи по поиску и атаке подводных лодок условного противника, уничтожению отряда кораблей и самолетов условного противника.
Кроме того, одним из главных этапов боевой подготовки станет высадка морского десанта на необорудованное побережье на территорию полигона Балтийского флота «Хмелевка».
Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту