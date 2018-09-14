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Корабельные группы Балтийского флота вышли в морские полигоны для выполнения учебно-боевых задач

Корабельные тральные группы в составе базовых и рейдовых тральщиков отработают элементы противоминного обеспечения при выводе сил флота из базы. Экипажи тральщиков также выполнят учебно-боевые упражнения по контрольно-разведывательному поиску мин.

Корабельные поисково-ударные и корабельные ударные группы в составе корветов, малых ракетных и противолодочных кораблей проведут комплекс учений по противолодочному обеспечению развертывания основных сил флота, нанесению условных ракетных ударов по кораблям «противника».  В ходе данных плановых мероприятий боевой подготовки экипажами кораблей будут отрабатываться задачи по поиску и атаке подводных лодок условного противника, уничтожению отряда кораблей и самолетов условного противника.

Кроме того, одним из  главных этапов боевой подготовки станет высадка морского десанта на необорудованное побережье на территорию полигона Балтийского флота «Хмелевка».

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту

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Категория: Новости / В России

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