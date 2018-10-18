Командно-штабные учения по ликвидации условного очага гриппа птиц прошли успешно

/В России/

Сегодня в пос.Индистриальный г.Краснодара Управлением ветеринарии Краснодарского края совместно с Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея проведены учения по ликвидации очага гриппа птиц на условном объекте с полным развертыванием сил и средств для проведения мероприятий по ликвидации заболевания.

В ликвидации были задействованы автомобили для проведения дезинфекции места, транспортировки условно павшей и умерщвленной бескровным методом птицы, для подготовки места сжигания.

Проведено заседание штаба по ликвидации условного очага гриппа птиц с участием всех заинтересованных служб, на котором был разработан и принят План ликвидации условного очага, определены время развертывания сил и средств.

Командно-штабные учения прошли успешно.

Источник: Управление Россельхознадзора по КК и РА