Социальные предприниматели приехали на выставку «Ладья» со всей России

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Около 50 социальных предпринимателей-поставщиков проекта «Больше, чем покупка» представили свои товары на XXV Выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья», которая до 23 декабря 2018 года проходит в московском Экспоцентре.

Фонд «Наше будущее» является партнером выставки «Ладья» и предоставляет 220 кв. м площадей для участников проекта «Больше, чем покупка» на безвозмездной основе. Проект «Больше, чем покупка» помогает социальным предпринимателям выйти на широкий рынок и найти своего потребителя.

«На юбилейной выставке «Ладья» впервые открылся кластер социального предпринимательства, где мы представили более 50 компаний, которые занимаются не только народными промыслами, но и решением социальных проблем», – сказала руководитель проекта «Больше, чем покупка» Лена Карин на церемонии открытия выставки.

В первый же день работы, несмотря на будний день, выставка «Ладья» собрала множество гостей, которых особенно заинтересовала секция проекта «Больше, чем покупка», украшенная яркими шариками. Предприниматели приехали со всех уголков России: есть проекты из Республики Коми, Нижегородской области, Владимира, Сургута. Для некоторых из них помощь Фонда «Наше будущее» – единственная возможность попасть на выставку такого масштаба и рассказать о своем проекте. «Впервые мы на такой выставке. Если бы нам не предоставили такую возможность, мы бы сами точно не смогли приехать», – сказала представитель проекта «Дивеевская игрушка», который занимается производством игрушек ручной работы.

Социальные предприниматели привезли на выставку сувениры, которые создают люди с особенностями развития, люди с ограниченными возможностями и пожилые. Это свечи ручной работы, изделия из керамики и фаянса, дубовый кофе, уютная одежда, гончарные изделия и многое другое.

«Фонд «Наше будущее» делает очень большую социальную работу. Я благодарен, что они помогают восстанавливать, например, «Конаковский фаянс», – сказал председатель правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин.

Общая площадь выставки-ярмарки «Ладья» – 20 000 кв. м, в ней принимают участие свыше 1600 экспонентов, среди которых заслуженные художники, мастера и ремесленники из 65 регионов России.

Источник: Фонд «Наше будущее»