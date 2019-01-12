Наше гражданское общество готово перейти на раздельный сбор мусора

/В России/

То, что четверть наших граждан уже сейчас в той или иной форме сортируют мусор, вызывает определенный оптимизм. То, что всего лишь 11% не желают это делать принципиально, говорит о том, что наше гражданское общество уже готово быстро перейти на раздельный сбор мусора.

Эксперты Общенародного фронта считают, что при внедрении раздельного сбора мусора очень важны контролирующие меры, и будут принимать прямое участие в мониторинге выполнения региональными операторами лицензионных соглашений о раздельном сборе и сортировке мусора, заявил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев.

Около четверти россиян (27%) сортируют бытовой мусор, еще 33% – сдают опасные отходы в специальные пункты приема, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Также 47% опрошенных заявили, что сейчас не сортируют мусор, но хотели бы, если бы была такая возможность, а 11% участников опроса не желают этого делать в принципе.

«С 1 января, согласно законодательству, возникает необходимость региональным операторам организовывать сортировку мусора с целью вторичного использования. По экспертным оценкам, до 40–45% отсортированного мусора представляют собой экономическую ценность. Это стекло, пластик, бумага, металлы, которые не просто поcтупают в переработку, но и во многих странах продаются компаниями, осуществляющими сервис мусора в городах и населенных пунктах, другим специализированным компаниям. Поэтому чем быстрее и эффективнее будет налажен процесс раздельного сбора и сортировки мусора, тем ниже будут затраты для нашего населения, которые отражаются в тарифах», – подчеркнул Гутенев.

«Эксперты ОНФ, с одной стороны, всячески поддерживают ужесточение со стороны региональных исполнительных властей контроля за соблюдением территориальными операторами организации раздельного сбора и сортировки мусора. Однако стоит отметить, что по целому ряду регионов мы видим неадекватные тарифы с точки зрения образования отходов на одного человека. В некоторых субъектах – это 250–300 килограмм в год, в некоторых – 500–600. Также мы видим не вполне обоснованные попытки для ряда организаций, в том числе и учебных, установить явно завышенные тарифы по образованию мусора. На наш взгляд, чрезвычайно важно еще раз прислушаться к мнению экспертов ОНФ с точки зрения эффективности как самих территориальных схем обращения с отходами и, возможно, вернуться к созданию в ряде случаев межрегиональных территориальных схем, так и с точки зрения целесообразности расчета, исходя не из площади жилых помещений, а из числа проживающих людей в том или ином объекте жилья: загородном доме, коттедже, квартире», – добавил он.

По словам Гутенева, с одной стороны, исходя из необходимости минимизации роста тарифов для населения эксперты ОНФ приветствуют усиление контроля за раздельным сбором мусора, с другой стороны, стоит отметить, что раздельный сбор мусора является необходимым условием для эффективного функционирования мусороперерабатывающих заводов. «Поскольку те зарубежные технологии, которые в большинстве своем будут использоваться на наших заводах по утилизации мусора, рассчитаны на раздельный сбор, – подчеркнул он. – Если мы не будем его качественно осуществлять, то потребуются или дополнительные затраты по дооснащению этих предприятий дополнительными фильтрами, или будет достаточно существенная экологическая нагрузка».

Напомним, что, по данным опроса экспертов ОНФ, проведенного в 2018 г. среди жителей всех 85 регионов, более 88% граждан выступили за введение раздельного сбора, при этом в мегаполисах это число приближается к 95%.

43% граждан заявили о том, что они готовы к раздельному сбору отходов в том случае, если мусор гарантированно поедет не на свалку, а на переработку. 38% – готовы раздельно собирать мусор без каких-либо дополнительных условий, 7% – только если для граждан будут предоставляться скидки и налоговые льготы. 7% – ответили, что им все равно, 3% – не готовы к раздельному сбору мусора в ближайшие 5–10 лет, 2% – не готовы ни при каких условиях.

Источник: https://onf.ru/2019/01/10/gutenev-nashe-grazhdanskoe-obshchestvo-gotovo-pereyti-na-razdelnyy-sbor-musora/