Россия запустит в космос «Государево око»

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Глава «Роскосмоса» предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли и назвать ее «Государево око».

По словам Дмитрия Рогозина, новая система позволит отслеживать «динамику изменения всех процессов на Земле».

Дмитрий Рогозин, глава «Роскосмоса»: «Сегодня мы представили новый проект, который мы считаем перспективным. Мы предлагаем проект, который называется „Государево око“, мы можем видеть динамику изменения любых процессов на Земле».

Также он напомнил о недавнем усилении группировки дистанционного зондирования Земли. В декабре с космодрома Восточный были успешно запущены спутники «Канопус-В». С их помощью можно отслеживать техногенные и природные чрезвычайные ситуации.

Кроме того, Рогозин рассказал, что российский пилотируемый корабль нового поколения «Федерация» может получить новое название. По словам руководителя «Роскомоса», сейчас специалисты думают «над более приемлемым названием».

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2140186/?from=push