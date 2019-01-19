Об эпизоотической ситуации на территории Краснодарского края за 2018 год

/В России/

На территории Краснодарского края в 2018 году зарегистрировано 52 очага особо опасных и карантинных болезней животных, в том числе 33 очага бруцеллеза, 9 очагов бешенства, 1 очаг орнитоза птиц, 1 очаг туберкулеза КРС,1 очаг туберкулеза птиц,2 очага заболевания африканская чума свиней, и 5 инфицированных объекта по заболеванию африканская чума свиней.

В 17 очагах заболевания бруцеллез проведены карантинные мероприятия в полном объеме и отменены. В остальных очагах (16 очагов) ограничительные (карантинные) мероприятия продолжаются.

Во всех выявленных очагах бешенства плотоядных, проведены карантинные мероприятия в полном объеме, карантин отменен.

В очаге заболевания орнитоз птиц, также проведены все необходимы мероприятия для недопущения распространения заболевания, карантин отменен.

В очаге туберкулеза птиц. Также проведены все мероприятия и карантин отменен.

В очаге туберкулеза крупного рогатого скота, ограничительные (карантин) мероприятия продолжаются.

В очагах и инфицированных объектах АЧС, мероприятия по ликвидации и не допущению распространения заболевания проведены в полном объеме, карантинные ограничения отменены.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея