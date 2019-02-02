ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ: ПОПЫТКИ УКРАИНЫ ВБИТЬ КЛИН МЕЖДУ НАРОДАМИ РФ ОБРЕЧЕНЫ

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В Верховной раде грозят тем, что укажут Европе на проблемы ассимиляции народов в РФ.

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко провоцирует на разжигание межнациональной розни, но ее попытки обречены на полный провал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 января заявил депутат Госдумы Владимир Синяговский («Единая Россия»).

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко заявила, что депутаты будут призывать Европу обратить внимание на «нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав этих народов, которых Россия пытается ассимилировать». По ее словам, речь идет о Татарии, Башкирии, Туве, Карелии, Чувашии, а также Кубани и республиках Северного Кавказа.

«Я считаю, что заявление председателя комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко — это ещё одна провокация, направленная на разжигание межнациональной розни. Я в российском парламенте представляю Краснодарский край, более того, родился и вырос на Кубани. Это территория многонациональная, и все мы считаем себя полноправными гражданами Российской Федерации. Россия — наша общая великая Родина. Нас всех связывают многовековые традиции и общая история», — заявил Синяговский.

Депутат Госдумы считает, что стремление Украины обречено на провал.

«Все попытки вбить клин между народами на всей территории РФ, будь то Кубань, Татарстан, Башкирия или Тува, безусловно, обречены на полный провал и лишь демонстрируют бессилие и злобу так называемых политиков, которые пытаются зарабатывать популярность столь подлыми методами», — подчеркнул Синяговский.