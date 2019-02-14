Строительная компания «Семья» заключила инвестиционное соглашение на Российском инвестиционном форуме в Сочи

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14 февраля 2019 года в рамках Российского Инвестиционного Форума в Сочи было подписано инвестиционное соглашение о строительстве первого квартала жилого комплекса «Классика» между ООО «Специализированный застройщик «Семья-Новороссийск» и Администрацией города-героя Новороссийск.

Инвестиционное соглашение предусматривает реализацию проекта в южной части Новороссийска, которая традиционно считается самым экологически чистым и благоприятным для проживания районом города. Компания построит комплекс в привычном для себя сегменте комфорт-класса, который подразумевает возведение доступного и качественного жилья.

«Расширение географии деятельности нашей компании связано с выбранной стратегией развития и основано на опыте успешной работы. Выбор Новороссийска был обусловлен высокой инвестиционной привлекательностью города и перспективами рынка жилищного строительства. Город оживленно развивается во всех сферах экономики, что формирует активный спрос на жилье как у местных жителей, так и приезжих. При этом качественных комплексных проектов в городе не так много. Совместно с администрацией Новороссийска мы планируем создать по-настоящему комфортный район для жителей города» – комментирует генеральный директор строительной компании «Семья» Воруков Руслан.

Жилой квартал из четырех домов разместится на территории 2,26 гектара. Всего в первом квартале предусмотрено строительство 708 квартир общей площадью более 43 тысяч квадратных метров. Тут будут представлены квартиры разных площадей и форматов: от бюджетных студий 24 кв.м до полноценных 4-комнатных квартир площадью 133 кв.м. По словам генерального директора консалтинговой компании MACON Ильи Володько, сегодня на первичном рынке Новороссийска существует дисбаланс предложения востребованных планировочных решений в формате «евро». Помимо традиционных квартир, застройщик предлагает новый для рынка продукт, который успешно был реализован в проектах компании в Краснодаре. Принимая во внимание стоимость квартир на старте, которые сейчас ниже средних значений в сегменте, проект будет иметь хороший инвестиционный потенциал.

При проектировании жилых домов застройщик всегда уделяет внимание самым разным категориям покупателей, особенно людям с ограниченными возможностями. В рамках ЖК «Классика» будет сформирована безбарьерная среда: вход в каждый подъезд, а также на первые этажи коммерческих помещений, осуществляется с уровня земли.

Проект реализуется с применением новых правил проектного финансирования с использованием счетов-эскроу. Такой механизм расчетов гарантирует достройку дома и обеспечивает полную сохранность денежных средств участников долевого строительства.

На сегодняшний день проект прошел все этапы проектирования и согласований, подготовительные работы на строительной площадке уже начались. Планируется, что реализация первого квартала комплекса займет 3,5 года.

Источник: Коммуникационное агентство MACON Advice