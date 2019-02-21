/В России/

Государство снижает давление на бизнес

На портале правовой информации опубликовано Распоряжение Правительства №35-р от 19.01.2019. Им расширен перечень документов, которые проверяющие органы не вправе запрашивать у заявителей.

Напомним, что Распоряжением Правительства РФ №724-р от 19.04.2016 утвержден перечень документов и информации, которые надзорные органы получают без запросов у проверяемых лиц.

Правительство расширило данный перечень со 188-ми до 236-ти документов. Теперь при проведении проверок проверяемые организации вправе не предоставлять:

• Сведения из реестра лицензий на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Данные сведения запрашиваются у Минобороны (п. 191) и ФСБ России (п. 230);

• Сведения из федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении». Данные сведения запрашиваются у Рособрнадзора.

• Сведения о допуске в эксплуатацию энергоустановок. Эту информацию проверяющие самостоятельно запрашивают в Ростехнадзоре, и она предоставляется только на бумажном носителе.

• Сведения из Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. Данные сведения будут предоставляться Главгосэкспертизой с 1 декабря 2019 года.

Источник: https://erzrf.ru/news/gosudarstvo-snizhayet-davleniye-na-biznes

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Категория: Новости / В России

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