В России с 1 апреля будет увеличен размер социальных пенсий

/В России/

В соответствии с утвержденным коэффициентом индексации пенсионные выплаты в нашей стране вырастут до 9266 рублей.

Коэффициент индексации социальных пенсий был утвержден правительством России. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу с 1 апреля.

В соответствии с принятым постановлением, с начала апреля текущего года социальные пенсии вырастут на 2%, и выплаты увеличатся до 9266 рублей. В Министерстве труда сообщают, что это повысит уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн. человек.

На данный момент Пенсионный фонд РФ обязан проинформировать территориальные органы о размере коэффициента, утвержденного премьер-министром.

Напомним, что в соответствии с федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» индексация социальных пенсий должна проводиться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2016 год составил 8 081 рублей, за 2017 год - 8 315 рублей, индекс роста за 2017 год - 1,029. В прошлом году правительство утверждает коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля в размере 1,029.

Источник: https://www.kp.ru/online/news/3418720/?utm_source=pushkp&utm_medium=referral&utm_campaign=push