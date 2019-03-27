Мини-путешествия вытесняют полноценный отпуск?

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В России растет спрос на короткие путешествия. Интерес к мини-путешествиям отметили 65% россиян. Соответствующий опрос провел сервис путешествий Туту.ру. Противниками поездок на две-четыре ночи оказались только 35% респондентов.

Основные направления туров «на выходные» – Россия, Турция и Кипр.

Полноценный отпуск пока в приоритете, но количество краткосрочных путешествий действительно увеличивается, рассказал в интервью радио Sputnik советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

«Два-три года назад из-за ограниченности, в том числе бюджета, люди выбирали отпуск один раз в год. Сейчас есть много маршрутов, которые позволяют организовать, например, в выходные дни туры по близлежащим городам. Или совершить короткое путешествие в Европу. В приоритете пока отпуск, туристы выбирают путешествие 10-14 дней летом. Но в любом случае развитие бюджетных авиаперевозок, пакетных туров позволяет сделать и короткие путешествия», – сказал Дмитрий Горин.

Уникальность таких маршрутов в том, что можно не оформляя отпуск совершить путешествие, добавил эксперт.

«Сейчас набирают популярность автомобильные, автобусные туры, поэтому перспектива у этого вида путешествий есть однозначно. Российские города предлагают большое количество непродолжительных туров. Это возможность посетить исторические объекты. Например, сейчас популярны маршруты «Русские усадьбы», «Серебряное ожерелье», «Золотое кольцо». Люди выбирают новые маршруты», – сказал Дмитрий Горин.

Источник: https://ria.ru/radio/