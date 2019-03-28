Глава Якутии запретил брать на работу мигрантов на территории региона

/В России/

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, запрещающий на территории региона брать на работу мигрантов. Запрет распространяется на патенты по 33 видам видам экономической деятельности.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте администрации республики.

Документ устанавливает, что среди прочего мигрантам нельзя будет заниматься оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей, строительством, курьерскими доставками, а также работать водителями общественного транспорта, таксистами, сотрудниками кафе и ресторанов и др. При этом предприятия должны привести количество иностранных работников в соответствие с введенным запретом в течение трех месяцев, говорится в принятом документе.

В Якутии установлена самая высокая стоимость патента на работу для мигрантов. По данным на 2018 год, она составляла более 9 тысяч рублей.

Источник: https://www.novayagazeta.ru/news/2019/03/28/150396-glava-yakutii-podpisal-ukaz-o-zaprete-brat-na-rabotu-migrantov-na-territorii-regiona?utm_source=push