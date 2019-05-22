/В России/

Торговый порт в прибыли...

Совет директоров ПАО «НМТП» рекомендовал направить на дивиденды 98% чистой прибыли за 2018 год.

Дополнительно предлагают выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 9 629 907 700 (Девять миллиардов шестьсот двадцать девять миллионов девятьсот семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

В случае принятия акционерами этого решения общая сумма дивидендов за 2018 год (с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов за 6 и 9 месяцев в размере 5 199 999 117 руб. 92 коп.) составит 14 829 906 817 рублей 92 копейки.

Чистая прибыль ПАО «НМТП» в 2018 году составила свыше 15 млрд рублей. На дивиденды по итогам прошедшего года предлагается направить 98,4% чистой прибыли Общества. Что станет рекордным значением этого показателя в истории ПАО «НМТП».

В 2017 и 2016 годах на дивиденды были направлены 32,5% и 61,4% чистой прибыли соответственно. По итогам 2015 года дивиденды не выплачивались.

По мнению аналитиков, акции ПАО НМТП летом 2019 года могут войти в десятку лидеров по дивидендной доходности в России.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «НМТП» состоится в Новороссийске 14 июня 2019 года.

Источник: Группа компаний ПАО «НМТП» - пресс-служба

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Категория: Новости / В России

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