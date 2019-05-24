За себя и за тот муниципалитет

/В России/

Власти Красноярского края намерены изменить порядок расходования средств фонда регионального капремонта. Все собранные взносы хотят скидывать в общий котел и тратить в самых проблемных точках. На местах инициативу встретили настороженно.

Красноярское министерство промышленности, энергетики и ЖКХ предлагает внести поправки в краевой закон об организации капитального ремонта. Главное нововведение – возможность перебрасывать средства граждан из одного муниципального образования в другое. Самих граждан, как обычно, не спрашивают. Впрочем, идея сейчас находится в стадии активного обсуждения. И нельзя сказать, что оно идет спокойно. Вообще, все, что связано с капремонтом, вызывает постоянную критику и скандалы по всей стране. Красноярский край – не исключение. Напомним, эта реформа изначально вызывала негодование граждан. Самые юридически грамотные вспомнили, что государство должно было откапиталить весь жилфонд уже давно, еще до того, как началась масштабная волна приватизации, а не перекладывать в итоге эти расходы на граждан. Затем без слез нельзя смотреть на то, как работают фонды капитального ремонта. Сначала им приходилось бороться с недоимками по сборам. Теперь, напротив, денег хватает, но чиновники не могут выстроить адекватную схему их освоения. Ни одна годовая программа капремонта в том же Красноярске не была выполнена ни разу. В подрядчики сплошь и рядом идут странные, никому не известные компании, которые могут, например, снять крышу с многоквартирного дома накануне наступления осенних дождей и холодов. По данным Счетной палаты Красноярского края, на начало этого года красноярский фонд капремонта полностью провалил программу. Две с половиной тысячи домов так и не дождались модернизации. За последние 5 лет население края сдало в фонд почти 13 млрд. рублей. Освоено только около 3 млрд. рублей. И теперь муниципалитеты опасаются, что ко всем этим несуразностям еще прибавится то, что собранные в одном городе деньги уплывут в другой, где перспективы проследить как они там тратятся вообще станут туманными. Против поправок в краевой закон о капремонте выступили власти Норильска. «В Норильске нового строительства не ведется, нужно постоянно вкладывать средства в уже существующий жилищный фонд. Наши деньги мы хотим тратить здесь. Как потом деньги, взятые в одной территории, возвращать обратно? Механизм этот законом не определен. Если, например, собранные средства хранятся на банковских счетах, на них начисляются проценты. Как потом деньги будут возвращать, с процентами или без них?» - размышляет председатель комиссии по городскому хозяйству горсовета Норильска Дмитрий Карасев. Против и Красноярск. И для краевого правительства - это самая большая проблема. Источники «Века» говорят, что даже городские единороссы испытывают опасения на этот счет, ведь им потом отвечать перед избирателями за непопулярные решения. Но администрация губернатора в союзе с краевым политсоветом «Единой России» довольно жестко склоняет их к одобрению нового порядка расходования средств фонда регионального капремонта. «Единая Россия» продолжает использовать грязные методы политического воздействия. Перед голосованием по внесенному нашей фракцией вопросу о капитальном ремонте часть депутатов встала и ушла. Они сорвали кворум. Причем, сбежавшие депутаты пытались оправдаться совещанием в краевом министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ. До него был еще час, а дорога до министерства занимает максимум полчаса, если очень медленно идти. Это подло. Подобное поведение демонстрирует низкую культуру политического воспитания, а также неуважение к коллегам», - говорит депутат красноярского горсовета от ЛДПР Захар Енджиевский. «Сейчас в фонде накоплено около 9,5 млрд. рублей. Министр заявляет, что к концу года останется около двух. И эти заявления делаются на фоне невыполнения даже текущих планов ремонта. И как можно серьезно воспринимать таких министров?» - задается вопросом другой депутат Роман Крастелев. Впрочем, голоса в поддержку «общего котла» тоже звучат. И не только со стороны партии власти. «Логика в их идее есть: денег пока собирается больше, чем могут переварить. При этом в нескольких районах и городах - дефицит. Не в силу низкой собираемости даже, а в силу конструктивной особенности домов и их физического износа. Ремонтировать надо уже сейчас, а денег достаточно еще не собрали. И тут перераспределить деньги городов с профицитом представляется верным управленческим решением. Но, разумеется, на условиях возвратности. Кстати, по поводу того, что Норильск - против. По расчетам министерства, он как раз дефицитен, им на реализацию их программы капремонта требуются дополнительные деньги», - заявил «Веку» председатель комитета по строительству и ЖКХ краевого Законодательного собрания Алексей Кулеш (ЛДПР).

Евгений Бурдуковский

Источник: https://wek.ru/za-sebya-i-za-tot-municipalitet