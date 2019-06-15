Антикоррупционные войны губернатора Кондратьева

Очередное разоблачение коррупционной схемы с участием судов Краснодара очень похоже на специальную операцию по низвержению влиятельнейшего кубанского клана, «крестной матерью» которого является «золотая судья» краевого суда Елена Хахалева. Напомним, что на днях Hyundai, Kia, Mercedes, Jaguar LandRover, а позднее международный банк Intesa обратились в Совет по противодействию коррупции при президенте, ФСБ и Генпрокуратуру с жалобой на районные суды Краснодара, «задействованные в схеме по взысканию с производителей возврата стоимости автомобилей, в несколько раз превышающего изначальную стоимость их продажи».

Алгоритм действий, как утверждают заявители, всегда один: истцы обращаются в суды в течение 15 дней после покупки нового автомобиля с жалобами на дефекты. Большинство дел рассматривается в одних и тех же судах Краснодара с участием одних и тех же судей, которые становятся на сторону истцов, присуждая им помимо возврата стоимости автомобиля огромные штрафы и неустойки. Ходатайства ответчиков отклоняются, апелляционные жалобы в Краснодарском крайсуде, административную коллегию которого возглавляет Хахалева (т.е. распределяет дела между конкретными судьями), остаются без удовлетворения.

Этот стремительно разгорающийся медиаскандал — уже третья атака на «хахалевцев», инициированная, вполне вероятно, губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, за спиной которого маячат влиятельные силовики из высоких московских кабинетов. Их конечная цель — контроль за судебной системой Краснодарского края, который сулит самые радужные финансово-экономические перспективы в богатом курортном регионе. Однако до сих пор местным «судейским» во главе с экс-председателем краевого суда Александром Черновым, чьей ближайшей соратницей и родственницей как раз и является Елена Хахалева, удавалось эффективно отбиваться как в административном, так и в информационном поле, причем федеральном. Но на этот раз глава региона, похоже, готов дать печально известному на всю страну «кубанскому правосудию» решающую битву. Причем от ее исхода зависит не только будущее судебной системы края, которую силовики собираются отстраивать чуть ли не с нуля, но и судьба самого губернатора. Дело в том, что антикоррупционная зачистка краснодарского судебного поля — главное условие возвращения Вениамина Кондратьева в Москву, где ему обещан высокий пост либо в Управделами президента, либо в Администрации президента, либо в Счетной палате.

Губернаторство Кондратьева — тот редкий случай, когда избрание на высокий пост, да и еще в таком процветающем регионе как Краснодарский край, было воспринято не радостью, а с глубоким драматизмом. Понять причины этого казуса помогает анализ биографии Венимамина Кондратьева. Толковый юрист, трудолюбивый работник и при этом не рвач и не честолюбец, он шаг за шагом строил в родном Краснодаре карьеру чиновника еще с 90-х годов. От должности клерка в юротделе управделами администрации Кубани он дорос до замгубернатора по вопросам имущественных, земельных и правовых отношений. Вениамин Кондратьев стал ближайшим доверенным лицом прошлого главы края Александра Ткачева. И это не удивительно — именно благодаря кропотливой бумажной работе Кондратьева лучшие куски кубанской земли перетекали в собственность важным людям, в первую очередь, главному на тот момент латифундисту Ткачеву и его агрохолдингу, едва ли не крупнейшему в России.

Между тем, Ткачев стал все больше раздражать влиятельные силовые кланы, которые имели на Краснодарский край свои виды. Силовики долго «копали» под ткачевских без особых успехов, пока им не удалось сделать хитрый «ход Кондратьевым». В 2014 году Управляющий делами Президента, выходец из 9 Управления КГБ СССР генерал-лейтенант Александр Колпаков, пригласил Вениамина Кондратьева к себе в Москву на высокую должность. Предложение было с благодарностью принято. Так в лице Кондратьева силовики не только приобрели толкового юриста, но и носителя исчерпывающей информации о земельных и финансовых «шалостях» Александра Ткачева. Пройдет около года, и Ткачев неожиданно подаст в отставку, получив в компенсацию пост федерального министра сельского хозяйства.

Кондратьев тем временем уже успешно трудился в Главном управлении федерального имущества Управделами арезидента под началом Колпакова. В январе 2015-го он возглавил это управление, а меньше, чем через два месяца, 12 марта 2015 года Вениамин Кондратьев стал заместителем управляющего делами президента.

Надо сказать, что способности Кондратьева умело решать вопросы по оформлению имущества пришлись ко двору и, что называется, на федеральном уровне. Очевидцы вспоминают, что в его приемной можно было встретить чиновников и руководителей самого высокого ранга в ожидании «грамотно и по закону оформленных прав»: кому лес в аренду к даче, кому землю на Рублевке. При этом, несмотря на все «административные возможности», сам Кондратьев, как пишут чекисты в своих характеристиках, был по-прежнему «скромен в быту». Хотя внимание сильных мира сего, ему, конечно же, нравилось.

Однако такое чиновничье счастье оказалось не просто недолгим, а издевательски недолгим — меньше, чем через месяц после вступления в должность замуправделами президента пришло пренеприятнейшее известие: кандидатура Вениамина Кондратьева включена в шорт-лист потенциальных кандидатов на пост губернатора Краснодарского края. Больше всего он боялся именно этого — возвращения в Краснодар. Поэтому сразу побежал за советом к Александру Колпакову, который посоветовал Кондратьеву подчеркнуть в своем резюме такие личные качества как непубличность, неумение выступать перед публикой, природную скромность и узкую юридическую специализацию — чтобы наверху точно не выбрали.

Многоопытный в придворных интригах Колпаков знал, что именно эти качества потенциального губернатора и будут востребованы: лидеры сегодня не нужны, нужны серые технократы. И вот 22 апреля президент Путин назначил Вениамина Кондратьева ври губернатора Краснодарского края. Последовавшие далее выборы были «делом техники». Таким образом, самые страшные опасения Кондратьева стали явью: он надолго вернулся в Краснодар. Так хитроумным силовикам удалось не только руками Кондратьева убрать недоговороспособного Ткачева, но и получить в итоге подконтрольного губернатора в одном из богатейших регионов России. Осталось только одно препятствие для крупнейшего передела золотой кубанской собственности в интересах силовиков — все еще неподвластные им краснодарские суды со своими каланами, коррупционными приговорами и, как выяснилось позже, мощнейшими информационными и административными ресурсами. Их-то «разгром» и было решено провести руками все того же Вениамина Кондратьева, которому «в обмен на сотрудничество» было обещано возвращение в столицу на тихую, кабинетную, но очень высокую должность.

Попытки бороться с коррупцией в краснодарских судах «в рамках достигнутых договоренностей» губернатор Кондратьев начал вскоре после вступления в должность осенью 2015 года. Уже 11 февраля 2016 года выступая на краевом совещании судей, он прозрачно намекнул на недопустимость участия судебных органов в процветающих на территории края рейдерских схемах, а ведь именно они всегда являлись главным источником благосостояния как чиновничьих, так и криминальных кланов Кубани. А еще в тот день Кондратьев, активно взявший на вооружение соцсети, впервые «вынес сор из избы», опубликовав целую серию показательных твитов:

«Обсудили сегодня работу кубанских судей за 2015 год. Вопросов накопилось много, и приятными их не назовешь»;

«Фермеры в районах жалуются, что из-за сомнительных решений суда они теряют землю. Каждое такое дело надо рассмотреть максимально объективно»;

«Судьи должны жестко пресекать любые махинации с землей. И не важно, кто за ними стоит: малый бизнес или агрохолдинги. Пусть отвечают»;

«То же самое по самостроям — 2/3 узаконил суд. Люди не понимают, почему за мешок картошки сажают в тюрьму, а жуликам все сходит с рук»;

«Чтобы выносить приговоры, судья должен иметь на это моральное право. Если он его потерял, то выход только один — подать в отставку».

Такие намеки из уст человека, который при губернаторе Александре Ткачеве годами занимался именно тем, что узаконивал в пользу ткачевского агрохолдинга отъем драгоценной кубанской земли, рейдерами в мантиях серьезно восприняты не были — отжимы земли продолжались, как ни в чем не бывало. До того момента, как в августе 2016 года против хахалевцев была проведена настоящая спецоперация в характерном стиле спецслужб. Речь идет о т.н. «Тракторном марше на Москву» кубанских фермеров, которые протестовали против рейдеров и особенно тех, кто покрывает их в судах. Эта акция стала сильным раздражающим фактором для федерального центра, крайне нервно относящегося к подобным народным выступлениям — собственно, именно на это она и была рассчитана. Кондратьев же в соответствии со сценарием выступил в качестве миротворца: встретился с организаторами, а судейским учинил разнос в СМИ.

И вот тут-то губернатор неожиданно получил звонкую информационную оплеуху: один из организаторов протеста фермеров Алексей Волченко сделал на камеру заявление о том, что «Тракторный марш» был организован не кем иным, как самим Вениамином Кондратьевым. А конечной целью оппозиционной активности, как стали писать журналисты, был передел кубанской земли в интересах якобы структур крупного краснодарского латифундиста и по совместительству замгубернатора Кубани Андрея Коробки. И вот уже главе региона пришлось активно «гасить ситуацию в СМИ» и следить, чтобы в медиа не появились обвинения в раскачивании лодки. Таким образом, первый раунд Кондратьев проиграл вчистую, а стоящие за ним московские кураторы убедились в могуществе тех, кого они считали жалкой кучкой провинциальных коррупционеров и рейдеров.

Оправившись от болезненной информационной атаки, накопив силы и материалы, глава региона при поддержке дружественных силовиков возглавил второй крестовый поход на «кубанское правосудие». Он стал еще более скандальным. В этот раз атака была персонифицирована: вся страна несколько месяцев упоенно обсуждала роскошную свадьбу дочери Елены Хахалевой, на которой пели Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. Тут же рванула вторая информационная бомба: диплом судьи Хахалевой — фальшивый, а по образованию она вовсе не юрист, а ветеринар. Нет смысла вспоминать все подробности информационного противостояния — чего в нем только не было: свадебный банкет за два миллиона долларов и бывший муж — крупный краснодарский землевладелец, жених из следственного комитета и грузинские воры, справки из абхазских ВУЗов и старые фотографии с братками из 90-х. Гораздо важнее зафиксировать грандиозный масштаб информационной кампании — от Новой газеты и адвоката Сергея Жорина с атакующей стороны до «Российской газеты» и Владимира Соловьева, эффективно действовавших на стороне защиты. Стало окончательно понятно, что «кубанское правосудие» способно играть и выигрывать на федеральном поле и не только информационном.

В какой-то момент показалось, что чаша весов в эпическом противостоянии «Вениамин Кондратьев и федералы против краснодарской "коррупции в мантиях"» качнулась в сторону губернатора. В феврале ушел в отставку главный «судейский дон» — сидевший четверть века в кресле председателя Краснодарского краевого суда семидесятилетний Александра Чернов. «Смотрящей» от него в судах региона и является Елена Хахалева. И связывает их не только бизнес: сын Хахалевой Кирилл — гражданский муж внучки Чернова Анастасии Рязанской. По этой причине кадровая комиссия администрации президента завернула кандидатуру Александра Чернова на пост председателя 4 кассационного суда — мол, конфликт интересов.

Но в итоге отставка Чернова мало что изменила. Рекомендованный еще в феврале Высшей квалификационной коллегией судей на должность нового председателя Краснодарского крайсуда руководитель Белгородского областного суда Алексей Шипилов (в СМИ называют его «человеком с безупречной репутацией») до сих пор не назначен. Это беспрецедентный случай в российской судебной системе. Сам же Александр Чернов после своей отставки был вскоре назначен заместителем руководителя Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» и триумфально въехал обратно в здание краевого суда, в новый рабочий кабинет. Однако, злые языки утверждают, что тут губернатор устроил такую истерику, что триумфатору пришлось в буквальном смысле ретироваться из этого кабинета и больше в нем не появляться.

Не менее болезненной оплеухой для Вениамина Кондратьева стала карьера Кирилла Хахалева. Молодой человек 1990 года рождения в 2012 году окончил Кубанский государственный университет по специальности «Юриспруденция», получил квалификацию «Юрист» и тут же был избран в Законодательное собрание Краснодарского края от «Единой России», где пять лет трудился в комитете по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан. В 2017 году он при активной поддержке судейских и связанного с ними бизнеса баллотировался на новый срок. Вопреки тому, что против его кандидатуры выступил сам Вениамин Кондратьев, Хахалев-младший был выдвинут по общим спискам ЕдРа в Новопокровском районе, но в итоге не прошел народные праймериз. Тем не менее, он сохраняет надежду попасть в Заксобрание, если кто-то из депутатов-однопартийцев по каким-то причинам покинет свое место.

Скандал с засуженными автопроизводителями не только вышел на международный уровень, но и продолжает втягивать в свою воронку все больше СМИ и медийных персон. Обвинения в адрес краснодарских судей из разоблачительного материала в РБК — к слову, издания, которое силовики не раз использовали для контролируемых информационных сливов — подхватили как телеканалы, например, «Рен ТВ», так и многочисленные сетевые издания. На защиту же «краснодарского правосудия» (как и в прошлый раз, когда речь шла о поддельном дипломе Хахалевой) немедленно встал мощный Владимир Соловьев: он активно развивал тезис о «скандализации правосудия», представляя жалобы мировых автоконцернов на краснодарские суды попытками повлиять на судебные решения. При этом хитрый Соловьев в эфире радио «Вести ФМ» как бы невзначай дал понять, что ему известно, откуда у атаки на краснодарских судей ноги растут: «В Администрацию президента зачем? У нас же суды независимы», — сказал он, прекрасно зная, что автопроизводители в АП как раз и не жаловались, по крайней мере, публично. Организованные же против судов и конкретных судей «скандализирующие медийные кампании» журналист назвал «хорошим признаком, так как это свидетельствует, что крупному бизнесу не удалось коррумпировать судью или надавить на вынесение нужного решения иным способом».

Здесь необходимо упомянуть еще один материал, тоже от медийного тяжеловеса, но иного рода, блоггера Ильи Варламова. Его резонансный пост против «кубанского правосудия» активно тиражировался, прежде всего, на Кубани (например, в газете «МК-Краснодар»). Самое интересное в этом материале — провокационное употребление презрительного названия жителей Краснодарского края. В том числе, в заголовке, который так и звучит: «Счастье кубаноида». Нужно сказать, что сложившиеся правила употребления на Кубани этого слова чем-то похожи на использования слова «ниггер» в англоязычной среде: если белый чужак произнесет это слово по отношению к темнокожему, то велик шанс, что он получит по лицу, а то и сядет в тюрьму. Самим же темнокожим употреблять это слово вполне допустимо, хотя даже в их устах оно не перестает быть презрительным оскорблением. Так вот — с одной стороны, Варламов для жителей Кубани абсолютно чужой, с другой, всем известна его системность и осторожность. Так что, слово «кубаноиды» — слово явно не из лексикона модного столичного блоггера. А того, кто из Краснодара надиктовывал ему тезисы. Того, кому все эти кубаноиды надоели до икоты. Кому очень хочется вернуться в Москву, и кто страшно нервничает, потому что победить «кубанское правосудие» не получается уже в третий раз.

А время поджимает: очередные выборы губернатора Краснодарского края состоятся уже в 2020 году. Если Вениамину Кондратьеву не удастся до этого момента расчистить судебное поле региона для своих кураторов, обещания забрать Кондратьева в Москву будут аннулированы. Нависает угроза застрять в постылом Краснодаре еще лет на пять! И это крах всех надежд: после высокой должности в Москве ему крайне тяжело даются эти годы в провинциальном городе. Где интеллигентному Кондратьеву приходится выступать перед теми самыми кубаноидами, натужно и несмешно рассказывая им анекдоты. Где он вынужден сажать деревца на субботниках, выяснять, кто отменил троллейбусы на краснодарских выселках, и, внутренне содрогаясь, кричать с ряжеными казаками «любо!» на их сборищах.

Даже судя по парадным фотографиям губернатора в СМИ, заметен рост внутреннего напряжения, которое испытывает этот несчастный человек, посаженный против своей воли в кресло главы региона. Еще хуже то, что систематические неудачи в борьбе против коррупции в кубанских судах фиксируют его слабость как политика. А заодно делают для всех очевидным его самое заветное желание — просто пересидеть, особо ничего «не будируя и не муссируя», и уехать уже, наконец, в Москву, где совсем иной уровень решаемых задач, общения, перспектив для детей, да и просто жизненного комфорта. В приватных беседах краснодарские чиновники, обсуждая губернатора «за рюмкой чая», часто вспоминают сказку о Золушке: мол, жил да был, тих, трудолюбив, пришла фея в погонах, забрала на бал, а уже через месяц часы пробили двенадцать, а карета превратилась в тыкву. Правда, замечают краснодарские остряки, то в сказке, а в жизни в тыкву в итоге превратился сам губернатор: лежит на грядке, растет вширь, а вся видимость жизни в регионе создается СМИ за счет программы «Развитие медиасреды Кубани», на которую из бюджета потрачены 5 миллиардов рублей.