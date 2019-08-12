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Шатры летнего кафе «вне схемы размещения» демонтированы в Сокольниках

Незаконное летнее кафе на улице Стромынка, вл. 22 демонтировано.

Госинспекция по недвижимости проинспектировала территорию на предмет законности размещения сезонного кафе близи предприятия общественного питания по вышеуказанному адресу.

Выявлены нарушения.

Рядом с рестораном на площади 95 кв.м. незаконно были установлены элементы сезонного кафе – шатры, столы, стулья. Летнее кафе по данному адресу не включено в схему размещения», - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В настоящее время летнее кафе, не включенное в схему размещения сезонных объектов, демонтировали на Стромынке.

Источник: пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы

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Категория: Новости / В России

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