Шатры летнего кафе «вне схемы размещения» демонтированы в Сокольниках

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Незаконное летнее кафе на улице Стромынка, вл. 22 демонтировано.

Госинспекция по недвижимости проинспектировала территорию на предмет законности размещения сезонного кафе близи предприятия общественного питания по вышеуказанному адресу.

Выявлены нарушения.

Рядом с рестораном на площади 95 кв.м. незаконно были установлены элементы сезонного кафе – шатры, столы, стулья. Летнее кафе по данному адресу не включено в схему размещения», - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В настоящее время летнее кафе, не включенное в схему размещения сезонных объектов, демонтировали на Стромынке.

Источник: пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы