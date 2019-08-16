Ученые: вместе со снегом в Арктике выпадают частицы пластика

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Арктику считают одной из немногих незагрязненных частей света, но даже там вместе со снегом выпадают микроскопические частицы пластика, выяснили немецкие и швейцарские ученые.

Результаты исследования, проведенного командой из института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Германии и швейцарского Института исследования снега и лавин, опубликованы в научном журнале Science Advances.

Изучив собранные в стеклянные банки образцы в лаборатории немецкого института, ученые обнаружили в каждом литре снега около десяти тысяч микроскопических частиц пластика.

Это означает, что даже приехав в Арктику, человек будет вдыхать эти частицы вместе с воздухом. Влияние микропластика на внутренние органы человека пока, правда, не изучено.

Кроме того исследователи нашли в снегу частицы резины и твердые, возможно синтетические, волокна. В целом ученые нашли в образовавшейся от снега воде намного больше микрочастиц, чем ожидали. Помимо пластмассы там были частицы растительной целлюлозы, волос животных, но были и частицы резиновых шин, лаков и красок.

"Мы ожидали обнаружить какое-то загрязнение, но такое количество микропластика нас шокировало", - сказала Би-би-си лидер экспедиции, профессор Мелани Бергманн.

"Очевидно, что большая часть микропластика в снегу попала туда из воздуха", - говорит она.

Кроме того ученые собрали снег в некоторых районах Германии и Швейцарии. В образцах, собранных в Германии, пластика было больше.

Исследователи считают, что микроскопические частицы пластика, размером меньше 5 мм в диаметре, на сравнительно короткие расстояния переносит ветер. Каким образом они перемещаются через атмосферу на дальние расстояния, пока не ясно.

Из атмосферы микропластик "вымывается" осадками - дождем и снегом. Недавнее исследование другой команды ученых показало, что пластик выпадает с осадками даже во французских Пиренеях, которые тоже считают экологически чистым регионом.

Ученых также озадачило присутствие частиц лаков и красок. По одной из версий, они могли попасть в снег с кораблей, которые вплотную проходили мимо льдов. По другой, они попали в снег от электрических ветряков.

Найденные в снегу волокна это, вероятно, фрагменты одежды.

"Мы должны спросить себя, нужен ли нам пластик в таких количествах? Все эти полимеры в красках? Можем ли мы придумать по-другому разработанные автомобильные шины? Все это чрезвычайно важные вещи", - говорит профессор Бергманн.

В прошлом году группа немецких из того же Института полярных и морских исследований Альфреда Вегенера обнаружила рекордные концентрации микропластика во льдах Арктики. В образцах замороженной морской воды было выявлено до 17 различных видов микропластика.

Источник: https://www.nur.kz/1811100-ucenye-vmeste-so-snegom-v-arktike-vypadaut-casticy-plastika.html