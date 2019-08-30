Эколог: «Мусорная реформа» делает шаг вперед и два назад

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Рост закупки Россией пластика за рубежом говорит о том, что российские бизнесмены хотят сделать большие деньги, не заботясь о природе. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал главный редактор газеты «Общество и экология» Сергей Лисовский. По его словам, в плане экологии государство делает «шаг вперед и два назад».

Ранее стало известно, что в 2019 году российские переработчики вторсырья купили на треть больше пластика за рубежом, чем в прошлом году. Объем импорта отработанного пластика возрос до $20 млн. Это произошло на фоне проведения в стране «мусорной реформы» и постепенного введения раздельного сбора отходов. Почему так происходит, объяснил Сергей Лисовский.

«Государственная экологическая политика России последние 20 лет делает шаг вперед и два назад. Зависит это не только от чиновников и бизнеса, но и от общественности. Если общество ставит вопрос о сокращении использования пластиковой тары и подталкивает государство запретить ее, то бизнес наоборот ориентирован на получение прибыли от нее. Из-за этого количество пластиковой тары не уменьшается, а наоборот увеличивается. Закупка пластика из-за рубежа говорит о том, что кто-то хочет сделать большие деньги», - рассказал эколог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/