На территории притравочной станции в Московской области напали на зоозащитников и журналистов «Новой»

/В России/

На территории притравочной станции «Круглое Озеро» в Солнечногорском районе, расположенной неподалеку от деревни Мышецкое, должны были проводить запрещенную законом контактную притравку собак на лис. Сообщения об этом получил руководитель «Альянса защитников животных» Юрий Корецких. Его источник также сообщил, что подобные притравки проводятся в «Круглом Озере» регулярно: на них съезжаются десятки охотников, которые натравливают такс и ягдтерьеров на диких животных.

Еще до начала притравки корреспондентам «Новой» удалось обнаружить за территорией станции два лисьих черепа, а также искалеченный труп собаки, лежащей в болоте.

Вызвав полицию и зайдя на территорию «Круглого Озера» во время притравки, зоозащитники и корреспонденты «Новой» столкнулись с агрессивным поведением со стороны посетителей притравочной станции и его руководства. Препятствуя съемке, журналистов и зоозащитников прижали к воротам, не давая двигаться.

Фотокорреспондента «Новой» Светлану Виданову схватили за руки, ударили по камере и отняли пресс-карту. У корреспондента Артема Распопова отобрали телефон и выбросили за ворота, а после, заломив ему руки, вытолкнули за территорию притравочного центра. Зоозащитника Юрия Корецких ударили кулаком по лицу, неоднократно ударили ногами, а также, ориентировочно, сломали ему мизинец. Также пострадали три зоозащитницы: одну из них ударили кулаком в спину, другую толкали из стороны в сторону, третьей заломили руки и неоднократно пнули по ногам. У одной зоозащитницы разбили телефон.

Полиция, прибывшая к воротам притравочного центра, наблюдала за потасовкой за закрытыми воротами «Круглого Озера».

После потасовки зоозащитников и журналистов вытолкнули за территорию притравочной станции. Спустя время было слышно, как за воротами проводят награждение собак, отличившихся в сегодняшней притравлена. Некоторые посетители притравочной станции покидали ее территорию с заклеенными номерами.

Зоозащитники на месте написали заявления в полицию. Журналисты «Новой» тоже отправятся сегодня в отдел, чтобы написать заявления.

Источник: https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/19/156252-na-territorii-pritravochnoy-stantsii-v-moskovskoy-oblasti-napali-na-na-zoozaschitnikov-i-zhurnalistov-novoy?utm_source=push