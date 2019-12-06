Применение, преимущества и монтаж  кабеля СИП

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Самонесущий изолированный провод активно применяется при формировании линий электропередач и освещения по воздуху. Что позволяет повысить надежность передачи тока потребителям. Также использование СИП экономически целесообразно, так как позволяет снизить эксплуатационные затраты.

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Применение кабеля СИП

Продукция в разных исполнениях используется при монтаже линий электропередач, вводах к частным и жилым дома, на производственных объектах и хозпостройках. В нашей стране спросом пользуется СИП-2 и 2А, СИПс-4.

Кабель данной категории при прокладке не требует дополнительного троса. Он обладает достаточной несущей способностью, чтобы справляться с собственным весом, а также выдерживать серьёзные ветровые и снеговые нагрузки.

Преимущества использования СИП

Применение кабеля данной категории обеспечивает неплохое снижение эксплуатационных расходов. К тому же изделия являются очень надёжными в обеспечении потребителей электричеством.

При формировании воздушных линий с применением кабеля СИП исключаются временные и финансовые траты на устранение лесных просек. К тому же кабель способен длительное время обеспечивать стабильное снабжение электричеством.

Провода СИП отлично справляются с обледенениями и налипанием снега. Материалы изготовления не взаимодействуют с внешними веществами, чего не скажешь о ПВХ. Снег долго не задерживается на таких проводах.

Монтаж СИП предполагает лишь наличие узкой просеки. Операции могут осуществляться на фасадах зданий в стандартных условиях. Допускается использование короткие опор, не требуются изоляторы и траверсы.

Применение СИП позволяет существенно снизить потери тока благодаря снижению реактивного сопротивления.

Особенности прокладки СИП

Перед проведением работ производится подготовка трассы путём очистки от веток и других преград, меняются изношенные опоры. Операции проводятся опытными монтажниками, имеющими соответствующую квалификацию. При монтаже нужно не нанести вред изоляции, поэтому предполагается использование специального инструментария и аксессуаров.

Евгений Счастливый