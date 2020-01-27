Торгово-развлекательный центр «МореМолл» в Сочи

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Люди современности предпочитают скупляться в современных торговых центрах. В этом нет ничего удивительного. Сложно отказываться от максимального комфорта и возможности оптимизировать полезное время.

Жители Сочи уж точно не упустят такого шанса. Торгово-развлекательный центр «МореМолл» превзошёл все их ожидания, подробнее по ссылке http://www.moremall.ru/. Очень удобно, когда в одном месте можно приобрести всё необходимое.

Торгово-развлекательный центр «МореМолл» можно назвать первым из объектов супер регионального масштаба, причём европейского уровня. Он расположен в центральной части города, что импонирует большинству. Добраться до магазинов и развлечений не составит труда. Он находится на пересечении двух крупных транспортных магистралей. Объект выглядит крайне помпезно и величественно, поражает своим обликом с первого взгляда.

Внутри торгово-развлекательный центр смотрится не менее презентабельно. Чего только стоит фонтан, расположенный в самом центре торговой площади. Помещение поражает своими габаритами. Торгово-развлекательный центр «МореМолл» - это современный дизайн и яркая архитектура.

Представленный объект может похвастаться развитой инфраструктурой. В торгово-развлекательном центре «МореМолл» можно и скупиться, и отдохнуть, и приятно провести время в компании друзей. Здесь всегда приятная атмосфера и комфортно находится в любую погоду. Благодаря функциональным указателям не составит труда определиться с местоположением тех или иных элементов инфраструктуры.

«МореМолл» включает три этажа. На них расположены магазины, салоны, развлекательные площадки, заведения общественного питания, различные сервисы и не только. Торговых точек более 350, что поражает. Выбрать действительно есть из чего.

Парковка рассчитана на 2200 мест. Проблем с размещением собственного автомобиля не возникнет. На территории торгово-развлекательного центра «МореМолл» можно найти 35 кафе и ресторанов, что поражает. Так же здесь есть кинозал. Если возникнут какие-то вопросы, то ответы на них всегда можно найти за стойкой информации. Ещё присутствует фудкорт и можно найти банкоматы всех ведущих банков страны.

Поход в торгово-развлекательный центр «МореМолл» наверняка принесёт массу положительных эмоций, в этом можно не сомневаться.

Евгений Счастливый