Путин уволил главу Чувашии в связи с утратой доверия

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Быстро отреагировали на сообщения в соцсетях о бесчинствах губернатора Чувашии. Первый руководитель региона уволенный по информации Телеграм-каналов. Глава государства Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Чувашской республики". Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Михаил Игнатьев отрешен от должности в связи с утратой доверия президента.

Временно исполняющим обязанности руководителя региона - до вступления в должность лица, избранного главой республики - назначен Олег Николаев.

Николаев - депутат Госдумы от Чувашии, глава комитета ГД по делам национальностей, ранее уже участвовал в предвыборной кампании на пост руководителя республики.

Напомним, недавно в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии пошутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Глава ведомства Евгений Зиничев счел это недопустимым. Накануне, в "Единой России" также исключили Игнатьева из партии за неэтичное поведение.

Источник: https://rg.ru/2020/01/29/reg-pfo/vladimir-putin-uvolil-glavu-chuvashii-ignateva-v-sviazi-s-utratoj-doveriia.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=push&utm_campaign=breaking&utm_content=792