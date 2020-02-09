ФЕСТИВАЛЬ ЮНОШЕСКИХ СМИ И КИНОСТУДИЙ "ВОЛЖСКИЕ ВСТРЕЧИ-31" ОБЪЯВЛЯЕТ СТАРТ!

Сроки проведения фестиваля 1-5 мая 2020 года. Место проведения - ФОЦ "Росинка" и Усадьба "Жемчужная" (город Чебоксары). Количество участников — 450 человек.

Конкурс проводится по четырем направлениям, каждое из них включает несколько номинаций.

«Печатное издание»,

«Телевизионная журналистика»,

«Киноработа»,

«Фотожурналистика».

Работы студий оценят профессиональные журналисты и кинематографисты, фотографы, руководители СМИ и преподавали факультетов журналистики российских вузов.

Все желающие участвовать в фестивале "Волжские встречи-31" смогут подать заявку и отправить свои работы до 15 апреля 2020 года на электронный адрес.

Предлагаем обратить внимание на посты группы "Волжские встречи" - это настоящий ежедневный образовательный онлайн-журнал!

Следите за расписанием и получайте нужные вам материалы в определенное время!

09:00 - настрой на день.

10:00 - материалы о школе.

11:00 - материалы о журналистском образовании.

12:00 - полезная книга по журналистике/кино/фотографии в PDF.

13:00 - материалы о кино.

14:30 - материалы о фотографии.

16:00 - конкурсы, гранты и фестивали.

17:00 - киноклуб: интересный отрывок из фильма; фильм для школьного киноклуба; песня из детского фильма; рубрика "Создание культового фильма".

18.00 - развлекательные материалы.

Листайте стену вниз, мы живем по этому расписанию уже больше двух лет! И, по мнению многих руководителей юношеских СМИ и киностудий, группа "Волжские встречи" - одна из самых полезных групп ВКонтакте! Будем признательны за предложенные материалы для группы, информационную поддержку и репост данной записи!

Будем признательны за любую благотворительную финансовую поддержку фестиваля «Волжские встречи-31» и денежные переводы в поддержку образовательной группы вконтакте.