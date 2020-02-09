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ФЕСТИВАЛЬ ЮНОШЕСКИХ СМИ И КИНОСТУДИЙ "ВОЛЖСКИЕ ВСТРЕЧИ-31" ОБЪЯВЛЯЕТ СТАРТ!
Начался приём заявок на участие в фестивале "Волжские встречи-31". К участию приглашаются начинающие журналисты и кинематографисты, видеографы и фотографы из России и других стран.
Сроки проведения фестиваля 1-5 мая 2020 года. Место проведения - ФОЦ "Росинка" и Усадьба "Жемчужная" (город Чебоксары). Количество участников — 450 человек.
Конкурс проводится по четырем направлениям, каждое из них включает несколько номинаций.
«Печатное издание»,
«Телевизионная журналистика»,
«Киноработа»,
«Фотожурналистика».
Работы студий оценят профессиональные журналисты и кинематографисты, фотографы, руководители СМИ и преподавали факультетов журналистики российских вузов.
Все желающие участвовать в фестивале "Волжские встречи-31" смогут подать заявку и отправить свои работы до 15 апреля 2020 года на электронный адрес.
Предлагаем обратить внимание на посты группы "Волжские встречи" - это настоящий ежедневный образовательный онлайн-журнал!
Следите за расписанием и получайте нужные вам материалы в определенное время!
09:00 - настрой на день.
10:00 - материалы о школе.
11:00 - материалы о журналистском образовании.
12:00 - полезная книга по журналистике/кино/фотографии в PDF.
13:00 - материалы о кино.
14:30 - материалы о фотографии.
16:00 - конкурсы, гранты и фестивали.
17:00 - киноклуб: интересный отрывок из фильма; фильм для школьного киноклуба; песня из детского фильма; рубрика "Создание культового фильма".
18.00 - развлекательные материалы.
Листайте стену вниз, мы живем по этому расписанию уже больше двух лет! И, по мнению многих руководителей юношеских СМИ и киностудий, группа "Волжские встречи" - одна из самых полезных групп ВКонтакте! Будем признательны за предложенные материалы для группы, информационную поддержку и репост данной записи!
Конкурс проводится по четырем направлениям, каждое из них включает несколько номинаций.
«Печатное издание»,
«Телевизионная журналистика»,
«Киноработа»,
«Фотожурналистика».
Работы студий оценят профессиональные журналисты и кинематографисты, фотографы, руководители СМИ и преподавали факультетов журналистики российских вузов.
Все желающие участвовать в фестивале "Волжские встречи-31" смогут подать заявку и отправить свои работы до 15 апреля 2020 года на электронный адрес.
Предлагаем обратить внимание на посты группы "Волжские встречи" - это настоящий ежедневный образовательный онлайн-журнал!
Следите за расписанием и получайте нужные вам материалы в определенное время!
09:00 - настрой на день.
10:00 - материалы о школе.
11:00 - материалы о журналистском образовании.
12:00 - полезная книга по журналистике/кино/фотографии в PDF.
13:00 - материалы о кино.
14:30 - материалы о фотографии.
16:00 - конкурсы, гранты и фестивали.
17:00 - киноклуб: интересный отрывок из фильма; фильм для школьного киноклуба; песня из детского фильма; рубрика "Создание культового фильма".
18.00 - развлекательные материалы.
Листайте стену вниз, мы живем по этому расписанию уже больше двух лет! И, по мнению многих руководителей юношеских СМИ и киностудий, группа "Волжские встречи" - одна из самых полезных групп ВКонтакте! Будем признательны за предложенные материалы для группы, информационную поддержку и репост данной записи!
Будем признательны за любую благотворительную финансовую поддержку фестиваля «Волжские встречи-31» и денежные переводы в поддержку образовательной группы вконтакте.
Помощь принимается переводом на банковскую карту Сбербанка, которая привязана к номеру телефона +79051986157. Получатель Евгений Николаевич Суховей.
Источник: оргкомитет фестиваля «Волжские встречи»