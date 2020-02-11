Банк ВТБ, Альфа-Банк и Банк ДОМ.РФ снизили ставки по ипотеке

/В России/

Как и следовало ожидать, после очередного (шестого с середины прошлого года) уменьшения ключевой ставки ЦБ, которая в минувшую пятницу снизилась с 6,25 до 6,00% годовых, коммерческие банки начали снижать процентные ставки на свои ипотечные продукты.

Банк ВТБ, как и обещал накануне, удешевил с 11 февраля всю линейку ипотечных программ на 0,5 п. п. — в среднем до 7,9% годовых.

Альфа-Банк с 10 февраля снизил минимальную ставку ИЖК на 0,4 п. п — до 7,99% для строящегося жилья.

Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотеки, предусмотрев возможность снижения процентной ставки до 5,3% в рамках программы субсидирования работодателем или любым юридическим лицом заемщика.

Источник: https://erzrf.ru/news/srazu-tri-krupnykh-rossiyskikh-banka-smyagchili-usloviya-ipotechnogo-kreditovaniya?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=226824451