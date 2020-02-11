В Новороссийске растет число онлайн-платежей

/В России/

На каждую семью в Новороссийске сегодня приходится 4 банковских карты. Всего на руках у жителей города порядка 1 млн штук «пластика». Более 7 тысяч установленных в городе терминалов по приему безналичных платежей позволяют совершать денежные операции быстро и безопасно.

Благодаря эффективному внедрению онлайн-сервисов практически во все сферы жизнедеятельности города объем привлеченных кредитных ресурсов в экономику Новороссийска увеличился на 2 млрд. рублей по сравнению с предыдущим годом.

Работа по расширению сферы безналичных платежей в городе проводится в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" и муниципальной подпрограммы "Новороссийск-безналичный город". Все мероприятия осуществляются в соответствии с дорожной картой "Безналичная Кубань" и общим портфелем по цифровизации городского хозяйства "Умный город".

В настоящее время новороссийцы могут безналичным способом оплатить проезд в муниципальном транспорте, услуги сферы культура, коммунальные услуги в мобильном приложении.

Решается вопрос о необходимости размещения банкоматов вдоль основных городских автомагистралей, вопрос создания электронной платформы учёта коммунальных платежей от населения и внедрения геоплатформы.

Источник: Пресс-служба Администрации МО город Новороссийск