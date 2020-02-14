Проект «Вместе медиа» — ежегодная серия фестивалей для региональных медиасообществ

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Фестиваль «Вместе медиа. Юг и Северный Кавказ» состоится в Волгограде 28, 29 февраля и 1 марта.

В течении трех дней журналисты всего региона, блогеры, маркетологи, pr-специалисты, студенты и все, кому интересна сфера современных медиа, соберутся на финал регионального этапа фестиваля «Вместе медиа».

На лекциях будем разбирать актуальные темы: Как сделать большой материал читаемым? Как заниматься расследованиями и остаться в живых? Как создавать популярные посты и формировать комьюнити? Что такое «экосистема бренда» и как она помогает создавать дополнительные источники дохода для медиа? Как запускать краудфандинговые компании?

На практике узнаем: как делать ток-шоу на радио и телевидении, как продвигать контент и как правильно настраивать таргетинг.

Экспертами в Волгограде выступят:

- Иван Голунов, специальный корреспондент, Meduza

- Владимир Аверин, телерадиоведущий, Вести FM

- Александра Шурыгина, менеджер по работе с новыми медиа, ВКонтакте

- Анатолий Капустин, продюсер микроблогов Пикчер, автор твиттер-канала «анатолий ноготочки»

- Владимир Шведов, заместитель главного редактора проекта Такие Дела

- Алина Бельферман, сооснователь и директор по развитию агентства Yoshi Media

- Полина Накрайникова, главный редактор Лайфхакер

- Артём Колпаков, сотрудник отдела спецпроектов, «Пикчер»

- Илья Барабанов, специальный корреспондент русской службы Би-би-си

- Анна Мотылькова, директор по маркетингу, Psychologies

- Елена Чеснокова, редактор и репортер, «Батенька, да вы трансформер»

- Евгения Анисимова, специалист по музыкальному маркетингу

Вместе медиа. Радио » и « Вместе медиа. Онлайн ». Это отличная возможность встретиться с коллегами со всего региона. На фестивале проходят региональные этапы двух конкурсов среди журналистов: «» и «». Это отличная возможность встретиться с коллегами со всего региона.

В рамках проекта «УниверСити» студенты факультетов журналистики, сотрудники студенческих редакций и начинающие корреспонденты познакомятся с известными ведущими, попробуют свои силы, поработав в пресс-центре фестиваля.