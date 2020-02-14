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Проект «Вместе медиа» — ежегодная серия фестивалей для региональных медиасообществ
Фестиваль «Вместе медиа. Юг и Северный Кавказ» состоится в Волгограде 28, 29 февраля и 1 марта.
В течении трех дней журналисты всего региона, блогеры, маркетологи, pr-специалисты, студенты и все, кому интересна сфера современных медиа, соберутся на финал регионального этапа фестиваля «Вместе медиа».
На лекциях будем разбирать актуальные темы: Как сделать большой материал читаемым? Как заниматься расследованиями и остаться в живых? Как создавать популярные посты и формировать комьюнити? Что такое «экосистема бренда» и как она помогает создавать дополнительные источники дохода для медиа? Как запускать краудфандинговые компании?
На практике узнаем: как делать ток-шоу на радио и телевидении, как продвигать контент и как правильно настраивать таргетинг.
Экспертами в Волгограде выступят:
- Иван Голунов, специальный корреспондент, Meduza
- Владимир Аверин, телерадиоведущий, Вести FM
- Александра Шурыгина, менеджер по работе с новыми медиа, ВКонтакте
- Анатолий Капустин, продюсер микроблогов Пикчер, автор твиттер-канала «анатолий ноготочки»
- Владимир Шведов, заместитель главного редактора проекта Такие Дела
- Алина Бельферман, сооснователь и директор по развитию агентства Yoshi Media
- Полина Накрайникова, главный редактор Лайфхакер
- Артём Колпаков, сотрудник отдела спецпроектов, «Пикчер»
- Илья Барабанов, специальный корреспондент русской службы Би-би-си
- Анна Мотылькова, директор по маркетингу, Psychologies
- Елена Чеснокова, редактор и репортер, «Батенька, да вы трансформер»
- Евгения Анисимова, специалист по музыкальному маркетингу
На фестивале проходят региональные этапы двух конкурсов среди журналистов: «Вместе медиа. Радио» и «Вместе медиа. Онлайн». Это отличная возможность встретиться с коллегами со всего региона.
В рамках проекта «УниверСити» студенты факультетов журналистики, сотрудники студенческих редакций и начинающие корреспонденты познакомятся с известными ведущими, попробуют свои силы, поработав в пресс-центре фестиваля.