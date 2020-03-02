Оперативное совещание с вице-премьерами началось в Москве

/В России/

2 марта в здании Правительства РФ срочно созвали совещание под председательством Премьера страны Михаила Мишустина. В повестке дня актуальные вопросы: о Всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, о закупках отечественного оборудования в рамках реализации нацпроектов, о бюджете на ближайшие три года.

"Мы подвели итоги Всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, который инициировал Президент, - сказал во вступительном слове Михаил Мишустин, - На призовой фонд победителям было выделено 5 млрд рублей, и такая поддержка дала очень хороший результат. Если мегаполисы сами способны справиться с обновлением парков, скверов, набережных, то небольшие города не всегда могут сделать это самостоятельно. А это – более 80% всех наших городов. И конечно, им необходима дополнительная помощь, в том числе из федерального бюджета.

Люди часто жалуются на отсутствие инфраструктуры в малых городах. Нет ни благоустроенных мест, ни игровых площадок, ни парков, где можно погулять с детьми. Поэтому невозможно остановить отток населения, не решая проблемы этих городов, а значит, не создавая комфортную социальную инфраструктуру. В этих городах должны быть не только рабочие места – они должны стать удобными для жителей. Мне кажется, это одна из самых важных задач повышения качества жизни наших людей.

Благодаря конкурсу у победителей появляется возможность не только обновить парк или сквер, но и запустить важные процессы развития, сохранить исторический облик, внедрить современные элементы, чтобы сделать жизнь людей более комфортной. И конечно, очень важно слышать их при обсуждении новых проектов. Именно жители должны определять, где в первую очередь и каким образом будет меняться их город.

Представители многих городов сделали интересные и достойные проекты, и поэтому мы решили продолжить этот конкурс и удвоить сумму призового фонда. Я надеюсь, что этот конкурс станет ещё одной возможностью улучшить качество жизни наших людей.

Ещё одна тема касается закупок отечественного оборудования в рамках реализации национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Президент в сентябре 2019 года поручил обеспечить закупку отечественного оборудования, чтобы его доля была доминирующей на внутреннем рынке. Соответственно, нам нужно разработать целевой показатель доли использования российских товаров во всех национальных проектах. Это позволит вести качественный мониторинг и контроль за их реализацией.

К этой работе должны активно подключиться и регионы, ведь именно через них идут закупки для национальных проектов. Для губернаторов увеличение доли российского оборудования станет одним из показателей эффективности их деятельности. Все поручения об этом уже были даны. Необходимо завершить эту работу как можно скорее."

Совещание продолжается.

Источник: http://government.ru/news/39052/