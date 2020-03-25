Выдача и прием наличных в банках будут ограничены

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Ограничение работы некоторых банкоматов и выполнение санитарных мер для банков будут связаны с некоторыми издержками, изменениями привычной логистики. Но кредитные организации компенсируют издержки ростом безналичных платежей и переводов, рассказала в интервью радио Sputnik председатель правления Некоммерческого партнерства "Национальный платежный совет" Алма Обаева.

Банк России выпустил рекомендации для банков, чтобы не допустить распространения коронавируса через банкноты. Так, банки просят ограничить работу банкоматов-ресайклеров, которые работают на выдачу и прием наличных. Такие устройства должны работать только на прием или только на выдачу. Регулятор также просит перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы выдержать купюры в терминале в течение срока, достаточного для гарантированной гибели вируса.

"Выполнение рекомендация Банка России связаны с некоторыми издержками, изменениями логистики и дополнительными хлопотами. Это изменит текущую деятельность банков по обороту наличных средств. Ограничить использование банкоматов-ресайклеров или внести изменения в их деятельность возможно, у таких банкоматов не массовый характер. К обычным банкоматам таких требований нет, банкноты там загружаются инкассацией. Можно выстроить определенную логистику. Объемы снятия наличных в банкоматах и так снижаются. Растет количестве безналичных платежей и переводов. С учетом обстоятельств востребованность безналичной оплаты выросла. Банки компенсируют издержки от ограничения работы банкоматов ростом безналичных платежей, переводов", – рассказала Алма Обаева.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/