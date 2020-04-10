Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трёх лет, имеющим право на материнский капитал

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Постановление от 9 апреля 2020 года №474

Во исполнение Указа Президента России от 7 апреля 2020 года №249 О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей подписанным постановлением утверждены Правила осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал. Установлено, что ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей будет осуществляться в апреле июне 2020 года на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. Средства будут выплачиваться лицам, проживающим на территории России и имеющим право на господдержку, предусмотренную Федеральным законом О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года, а также имевшим такое право и полностью распорядившимся этими средствами. Определён порядок подачи заявления о предоставлении выплаты в территориальный орган Пенсионного фонда, включающий в том числе возможность его подачи в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг или информационную систему Пенсионного фонда Личный кабинет застрахованного лица, а также через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Для получения ежемесячной выплаты можно будет обратиться с соответствующим заявлением в любое время до 1 октября 2020 года, но не ранее возникновения права на ежемесячную выплату.

Источник: Департамент пресс-службы и информации Правительства Российской Федерации