Меньше $1 за баррель: нефтяным доходам России предрекли падение

/В России/

Это будет самый мощный удар по доходам казны за последние 20 лет.

Москве удалось прекратить нефтяную войну с Эр-Риядом, но последствия для российского бюджета от краха рынка только начинают сказываться. В мае бюджет Российской Федерации получит меньше $1 за каждый баррель экспортированной нефти марки Urals, пишет Bloomberg.

Для сравнения, в январе один баррель экспортируемой нефти приносил в бюджет Российской Федерации $10,5, в феврале — $10,7, в марте — $9,1, в апреле — $7,1.

Российский налог на экспорт ископаемого топлива пересчитывается каждый месяц с учетом средней цены на нефть сорта Urals. По информации Минфина, в период с 15 марта по 14 апреля цена Urals составляла чуть более $19 за «бочку». С 1 мая экспортная пошлина на «черное золото» уменьшится по сравнению с апрелем на 87 процентов — с $52 до $6,8 за тонну, сообщили 15 апреля в ведомстве.

«Этот уровень пошлин является самым низким с 2002 года, когда был введен новый механизм экспортных пошлин», — поделился подробностями с агентством представитель Минфина.

В рамках новой сделки со странами ОПЕК+ (страны ОПЕК, плюс РФ, Казахстан и Азербайджан) Москва согласилась на сокращение своей нефтедобычи в мае и июне на 2,5 млн баррелей в день. Такое сокращение обернется «огромной проблемой» для нефтяной промышленности России из-за сложных геологических условий добычи, приводит издание результаты исследования Oxford Energy.

Агентство напоминает, что Российская Федерация получает около 40 процентов своих общих доходов в бюджет от нефти и газа. В марте текущего года общие доходы российского бюджета составили 1,912 трлн рублей, из которых нефть и газ принесли 0,564 трлн рублей.

Источник: Московский Комсомолец