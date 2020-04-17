Адвокат рассказала, как доказать свое место проживания

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Как избежать штрафа за нарушение режима самоизоляции, если вы проживаете не по месту регистрации, рассказала в интервью радио Sputnik адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко.

"В соответствии с обновленным законодательством, наказание за нахождение в удаленном от места постоянной регистрации общественном месте, действительно, предусмотрено. Но все не так однозначно. Люди могут проживать и не по месту постоянной регистрации – и в этом нарушения законодательства никакого быть не может. Просто в сложившейся ситуации нужно быть более социально ответственными и проявлять понимание к стражам порядка, для которых проверка документов и оформление штрафов – работа. А для того, чтобы доказать, что вы проживаете в районе, в котором вас обнаружили полицейские, не поленитесь и возьмите с собой договор аренды, либо разрешение от собственника проживать по определенному адресу, квитанции об оплате коммунальных платежей. То есть любой документ, который может подтвердить, что вы проживаете именно здесь.

Если вам все же выписывают штраф, несмотря на наличие подтверждающих документов, то имеет смысл оспорить его в судебном порядке.

"Думаю, что по окончании режима самоизоляции таких споров будет большое количество и судам придется работать в авральном режиме. А сейчас нам остается только сохранять спокойствие и понимание того, что штрафные санкции направлены в первую очередь на граждан, которые продолжают передвигаться, как и раньше, неся этим угрозу распространения вируса и затягивания режима самоизоляции", – считает Виктория Данильченко.

Режим самоизоляции ввели в Москве и большинстве регионов РФ с конца марта из-за распространения коронавируса COVID-19. На сегодняшний день в России зарегистрировано 32 008 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За нарушение режима самоизоляции может грозить административное наказание.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/