Депутат Государственной Думы Дмитрий Пирог создал онлайн-приемную

/В России/

Решение о создании данной приемной обусловлено большим количеством вопросов, задаваемых парламентарию ежедневно в социальных сетях.

Любой гражданин посредством заполнения электронной формы сможет оставить свое обращение или записаться к депутату на дистанционный прием.

Подчеркнем, что приемная работает в режиме 24/7 и каждое обращение будет рассмотрено в течение суток.

«Мы делаем это для того, чтобы у нас была возможность продолжить общение, не нарушая при этом режима самоизоляции», – отметил Дмитрий Пирог.