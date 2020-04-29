ДОМ.РФ направит 150 млрд рублей на выкуп квартир у застройщиков

Так компания поддержит строительную отрасль в коронакризис.

Компания ДОМ.РФ решила направить 150 млрд рублей на поддержку строительных компаний, которые пострадали из-за распространения коронавирусной инфекции. Эта сумма будет потрачена на выкуп квартир, которые не удалось продать из-за карантина. В рамках программы ДОМ.РФ сможет выкупить до 3 млн кв. метров жилья.

Меры поддержки будут носить федеральный масштаб и коснутся строительных компаний по всей России. Программа поддержки будет доступна застройщикам при соблюдении трех условий. Квартиры должны быть в домах, относящихся к стандартному жилью. Дома должны быть введены до 30 июля 2021 года. Выкупаться квартиры будут напрямую у строительных компаний.

«Прежде всего, выкуп квартир у застройщиков в текущих условиях станет дополнительной поддержкой тех игроков рынка, которые не могут обеспечить планируемые темпы реализации из-за сложившейся экономической ситуации, когда спрос может снизиться из-за пандемии коронавируса», - рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Он добавил, что эти меры также способствуют исполнению задач национального проекта «Жилье и городская среда». Поэтому ДОМ.РФ готов расширить программу еще на 100 миллиардов рублей.

Виталий Мутко пояснил, что из 150 млрд рублей, направленных на выкуп квартир, 50 миллиардов будут обеспечены государственными гарантиями, предоставленными Минфином в рамках исполнения поручения президента РФ. В середине апреля Владимир Путин предложил предоставить ДОМ.РФ госгарантию, за счет которой корпорация сможет привлечь кредиты коммерческих банков и сможет напрямую выкупать квартиры и пострадавших застройщиков.

Для реализации программы в ближайшее время будет создан закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. Минимальная сумма сделки между фондом и застройщиком составит 100 млн рублей.

Комбинируя предоставленные государством гарантии с собственными ресурсами, ДОМ.РФ кратко увеличивает объем поддержки, отметил руководитель рабочей группы по поддержке строительной отрасли Комиссии ГД по поддержке субъектов МСП Александр Якубовский. «Такая проактивная роль института развития особенно востребована в кризисный для отрасли период», - сказал депутат.

Сами застройщики расширение программы поддержки отрасли назвали своевременной мерой на фоне драматичного падения спроса на квартиры. «На рынке появится крупный системообразующий оптовый покупатель, ресурсы которого позволят девелоперам поддержать финансовую стабильность, наполнять эскроу-счета, а также позволят обслуживать банковские кредиты и получать деньги на строительство. Как следствие – снизятся рисков срыва сроков ввода проектов, которые будут соответствовать критериям и условиям выкупа», - убежден генеральный директор компании WE KNOW Александр Галицын.

Глава группы компаний «Новоселье» Евгений Медведев добавил: «Важно, чтобы отбор застройщиков был открытым и конкурентным и цены выкупа были не менее средней цены реализации в данной локации». По словам исполнительного директора «Главстрой-Регионы» Игоря Панкина, сейчас поддержка от государства и от ДОМ.РФ чрезвычайно важна для строительной отрасли. «Программа ипотеки с господдержкой уже показывает результаты, а инициатива ДОМ.РФ поможет ответственным застройщикам выполнить обязательства перед дольщиками, продолжить строительство и реализацию проектов. Мы строим жилые комплексы в регионах и в Подмосковье по передовой технологии, позволяющей возводить дома в рамках утвержденных сроков, наши проекты уже находятся на высокой стадии готовности, а это около 1,5 млн квадратных метров жилья», - отметил он.

Ранее гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко говорил, что выкупаться будет жилье, заполняемость продаж которого составляет от 40% до 80%. Корпорация планирует продавать выкупленные квартиры на открытом рынке, в том числе в рамках льготных программ.