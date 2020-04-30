«Ростелеком» с начала года охватил оптикой 40 населенных пунктов в Краснодарском крае

/В России/

Технические специалисты «Ростелекома» с начала этого года построили волоконно- оптическую инфраструктуру на территории Кубани протяженностью 420 км.

В результате была обеспечена возможность подключиться к высокоскоростному интернету и различным цифровым сервисам для 35 тысяч домохозяйств. Оптика охватила многоквартирные дома в Краснодаре, Анапе и Новороссийске, а также частный сектор в Курганинском, Павловском, Тихорецком и Тимашевском районах. В общей сложности интернетом оказались обеспечены 40 населенных пунктов.

«Несмотря на масштабное строительство многоквартирных жилых комплексов, в большинстве районов нашего края, включая Краснодар, сохраняются обширные районы частной застройки. Операторы нередко обходят вниманием такие локации, но мы видим в них большой потенциал: из подключенных в первом квартале домохозяйств более половины пришлись именно на частный сектор и коттеджные поселки. Кроме того, в условиях самоизоляции, на нашу компанию как на национального провайдера цифровых услуг и решений, ложится важная миссия по обеспечению надежного и быстрого доступа в интернет как можно большему числу клиентов», – отметила Ирина Господенко, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

На второй квартал в планах «Ростелекома» строительство еще 500 км оптики для подключения 39 тысяч домохозяйств в регионе. Наряду с доступом в интернет наиболее востребованной услугой у абонентов, проживающих в частных домах, становится видеонаблюдение. В прошлом году было подключено 12 тысяч камер наружного и внутреннего наблюдения, за первые три месяца этого года их количество увеличилось еще на две тысячи.

«Так сложилось, что период карантина мы с семьей проводим на даче, в то время, как наш дом в городе стоит пустой. Сервис видеонаблюдения стал для нас настоящей палочкой-выручалочкой: я в любой момент могу проконтролировать состояние дома и прилегающей территории, просто активировав приложение в смартфоне. Это совершенно новый уровень комфорта и безопасности», – отметил Николай Семеновский, абонент «Ростелекома» из Краснодара.

Запись с видеокамер транслируется в онлайн режиме. С помощью приложения можно сделать скриншот, сохранить или скачать видео. Все видеофайлы будут храниться в облаке на срок от одной недели до месяца (это зависит от тарифного плана), так что их можно просматривать в удобное время. Более подробно с возможностями видеонаблюдения можно ознакомиться на сайте или по номеру: 8 800 1000 800

Источник: https://krasnodar.rt.ru/